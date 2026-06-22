Exentrenador de Rayados de Monterrey cambia de equipo y dirigirá en la UEFA Champions League

El argentino Martín Demichelis, exentrenador de Rayados de Monterrey, fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del RB Leipzig, uno de los clubes protagonistas de la Bundesliga y que competirá este año en la UEFA Champions League.

El estratega sudamericano llega procedente del Real Mallorca, equipo con el que no pudo evitar el descenso, y firma contrato con el conjunto alemán hasta 2028, en un movimiento que marca un nuevo capítulo en su carrera en los banquillos europeos.

¡Bienvenido, Micho! ?



RB Leipzig hat Martín #Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.



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RB Leipzig apuesta por la experiencia internacional de Demichelis

El club alemán destacó el perfil global del técnico argentino, subrayando su recorrido en distintas ligas del mundo, incluyendo su paso por el futbol mexicano con Rayados de Monterrey, además de su experiencia en Sudamérica y Europa.

“Con Martín Demichelis tendremos un entrenador que como jugador y entrenador ha tenido experiencias a alto nivel en Europa, Sudamérica y América del Norte”, dijo, mediante un comunicado, el gerente deportivo del Leipzig. “Este perspectiva internacional compagina muy bien con la perspectiva global del RB Leipzig”, agregó Marcel Schäfer.

La directiva del Leipzig confía en que su visión táctica y su recorrido internacional sean claves para competir tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

De Mallorca a la Bundesliga: un cambio tras el descenso

Demichelis había llegado al Mallorca en febrero pasado, pero no logró evitar el descenso del conjunto balear. Pese a ello, el RB Leipzig decidió activar su interés aprovechando una cláusula de rescisión en su contrato.

Antes de su etapa en España, el entrenador argentino dirigió al segundo equipo del Bayern Múnich, además de pasar por River Plate y por el futbol mexicano con Rayados de Monterrey, donde sumó una experiencia relevante en la Liga MX.

Un técnico con recorrido entre Europa y América

La trayectoria de Demichelis como entrenador se ha caracterizado por su presencia en distintos contextos futbolísticos. Desde su formación en Alemania hasta su desarrollo en Argentina y México, el técnico ha construido un perfil con enfoque internacional.

Su llegada al RB Leipzig representa una nueva oportunidad para consolidarse en el futbol europeo de élite, ahora con el reto de competir en torneos de alto nivel como la Champions League.

??? Der Weg unseres neuen Cheftrainers.



Martín #Demichelis im Überblick. ? pic.twitter.com/2br8j3uMn6 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 22, 2026

Demichelis y el reto de competir en la élite alemana

El objetivo inmediato del exentrenador de Monterrey será adaptarse rápidamente a las exigencias del club y mantener al RB Leipzig en la pelea por los primeros puestos de la Bundesliga, además de avanzar con protagonismo en la Champions League.

Con contrato hasta 2028, el proyecto del técnico argentino se proyecta a largo plazo en uno de los equipos más competitivos del futbol alemán moderno.

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