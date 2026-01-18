Cruz Azul sufre de más para vencer 1-0 al Puebla con desventaja numérica

No quedó claro si a Cruz Azul le benefició o afectó el quedarse con un hombre de más por la expulsión de Fernando Monárrez desde el minuto 10, pues el Puebla a partir de ese momento tomó el cuchillo entre los dientes y complicó la existencia a la Máquina Celeste para apenas poder imponerse 1-0.

Cruz Azul quizá por el exceso de confianza o porque Puebla se defendió con uñas y dientes, apenas pudo anotar un gol a 12 minutos para el final del tiempo regular por conducto del argentino José Paradela, que justificó un esfuerzo intenso de los cementeros, pero carentes de más idea ofensiva.

¡Gol de la Máquina! 🔥⚽



Paradela hace el primero de la noche… ¡Dos goles en tres partidos! 😀#SabadoFutbolero pic.twitter.com/S7T89SEkGO — TUDN USA (@TUDNUSA) January 18, 2026

Porque los celestes con todo el dominio del encuentro al grado de que Puebla en el resto de las acciones después de la expulsión de Monárrez, apenas pudo estructurar apenas tres ataques peligrosos, realmente quedó en claro que las ideas en el ataque no se le aparecieron demasiado a los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón.

El duelo en su mayoría pareció el juego del gato y el ratón, en donde los poblanos fueron unos “roedores” muy bien ordenados, sin desesperarse, armando dos bloques que a Cruz Azul le fue complicado destroncar y que además les facilitó la noche con demasiados centros a la olla que estructurar más jugadas de primera intención para destrabar el cerrojo poblano.

Puebla pareció salir ganando moralmente cada intentona del Cruz Azul, que sin pensarlo se fue al frente por los dos costados. Primero, en el lapso inicial, con Luka Romero y Carlos Rotondi por la izquierda y por la derecha Jorge Sánchez, pero sin poder darle claridad de mediocampo hacia el frente, donde Palavecino, Paradela, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández no tuvieron tanta chispa.

Los poblanos tuvieron de su lado la participación exacta de su guardameta Ricardo Gutiérrez que prácticamente bajó la cortina por 68 minutos del juego hasta que Paradela en una gran jugada de Jeremy Márquez hasta línea final mandó un centro a Rotondi y este tocó a Gabriel Fernández para cedérsela en corto a Paradela y que esté con tiro rápido impactara el esférico hacia las redes poblanas.

¡Puebla se queda con 10! ❌



Tremenda falta sobre Lira y Monárrez se lleva la tarjeta roja 😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/xFx6Bctkeg — TUDN USA (@TUDNUSA) January 18, 2026

Así Cruz Azul se apuntó la segunda victoria del campeonato después de su adverso inicio al perder con León y después ligar en la misma semana dos victorias sobre Atlas 2-0 y Puebla 1-0 que los colocan entre los cuatro primeros de la competencia con seis puntos, solo detrás de Chivas, Toluca y Monterrey.

Las alineaciones



Estas fueron las alineaciones de ambos equipos en el estadio Cuauhtémoc de Puebla:

Seguir leyendo:

– Cruz Azul traspasó a Bogusz a Houston y Miguel Borja ya estará vs. Puebla

-Cruz Azul ajusta los motores para estrenarse en el Clausura 2026

– Cruz Azul a la espera de la salida del polaco Bogusz para firmar a Miguel Borja





