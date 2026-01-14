Cruz Azul ajusta los motores para estrenarse en el Clausura 2026

El Cruz Azul hizo a un lado el ambiente revuelto por la derrota del pasado sábado ante el León 2-1 y del fichaje que parece caerse del colombiano Miguel Borja para vencer 2-0 al Atlas que le permitió a la “Máquina Celeste” estrenarse en el torneo Clausura 2026.

Los cementeros después de la dudosa actuación contra el León, salieron a tratar de mejorar la imagen en su primer partido en su sede temporal del estadio Cuauhtémoc y lo lograron con una actuación con autoridad en el primer tiempo que les permitió estructurar el triunfo con los goles del uruguayo Gabriel “Toro” Fernández y del argentino José Paradela.

🤩 ¡Gol del Cruz Azul! 🚂Error en la salida del Atlas y el 'Toro' Fernández la mandó a guardar 😏⚽#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/IIaXLf1grN — TUDN USA (@TUDNUSA) January 14, 2026

La victoria también permitió al cuadro celeste dejar atrás una racha sin ganar a los Zorros de seis partidos, ya que la última victoria celeste sobre el cuadro rojinegro se había registrado en la jornada 7 del torneo Clausura 2023 cuando los cementeros se impusieron 1-0 con gol del argentino Augusto Diego Lotti.

Desde esa fecha hasta ahora, los “Zorros” se le habían indigestado a los cruzazulinos y con esa consigna salieron a una pésima cancha del estadio Cuauhtémoc, pero en los hechos les faltó mucha capacidad para imponerse a un Cruz Azul que en el primer tiempo dio la impresión de que sus piezas se empiezan a aceitar para empezar a sumar puntos hacia arriba de la tabla de posiciones.

Ahora los goles del “Toro” Fernández a los siete minutos y de Paradela veinte minutos más tarde fueron suficientes para llevarse sus primeros tres puntos del torneo Clausura 2026 en donde se espera que el equipo de Nicolás Larcamón demuestre que será de nueva cuenta de los favoritos al título.

Los detalles

Realmente a Cruz Azul le fue fácil ponerse arriba en el marcador con el tempranero gol de Gabriel Fernández en un error del argentino Manuel Capasso que no pudo quitarse la presión del cruzazulino arrebatándole el esférico para meterse al área y disparar cruzado lejos del alcance del portero colombiano Camilo Vargas.

🤩 ¡Golazo de Paradela a lo Messi! 💎 El argentino cobró el tiro libre pegado al poste y venció a Camilo 🤯#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Oqt2TsBdp1 — TUDN USA (@TUDNUSA) January 14, 2026

Cruz Azul con la ventaja en el marcador siguió presionando y tomando el manejo del encuentro para que al minuto 27 José Paradela cobrara un tiro libre con tanto efecto que rebasó a la barrera para meterse al ángulo inferior izquierdo y así quitarse una mala racha de cuatro meses sin anotar gol.

En el segundo tiempo, Cruz Azul controló las acciones; mientras que los rojinegros del Atlas intentaron acercarse en el marcador, pero solo fueron algunas aproximaciones que el portero de los celestes, Andrés Gudiño supo controlar para mantener intacta su portería y así llevarse los tres puntos.

