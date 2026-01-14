Mateusz Bogusz estaría a detalles de regresar a la MLS con el Houston Dynamo

El polaco Mateusz Bogusz finalmente estaría muy cerca de regresar a la Major League Soccer (MLS) con el Houston Dynamo, si es que Cruz Azul acepta el aumento en la oferta por los servicios del mediocampista polaco para la próxima temporada del fútbol estadounidense.

Con casi 20 días de estira y afloja, con indisciplinas del jugador polaco ante la negativa de seguir en el Cruz Azul debido la nula relación con el técnico argentino Nicolás Larcamón, este miércoles se abrió la luz que podría derivar en el regreso a la MLS del jugador de la selección polaca.

🚨🇺🇸 Excl: Houston send new bid to Cruz Azul for Mateusz Bogusz as clubs are getting closer with a 10M$ valuation.



Deal advancing. 🇵🇱 pic.twitter.com/wmGpkDBFS1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Con uno de los salarios más altos de la Liga MX, Bogusz estaría en camino de regresar a la Liga que lo encumbró y permitió que el Cruz Azul lo fichara en una cantidad que rondó los diez millones de dólares y que ahora de acuerdo al periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en fichajes, el Houston Dynamo estaría acercándose a esa cantidad para destrabar la negociación y permitir que el europeo vuelva al fútbol norteamericano.

Para nadie es un secreto que Cruz Azul retardó la negociación debido a que los equipos de la MLS estaban ofreciendo muy poco por Bogusz, con lo cual a los celestes les pareció más pertinente quedarse con el jugador para que pudiera ganarse un sitio en el equipo cementero que casi regalarlo.

Pero después del estira y afloja, finalmente el Houston Dynamo al parecer se acercó a la cantidad que pide el Cruz Azul, con lo cual los detalles para que se firme el acuerdo dependen de detalles y de esta forma el exjugador del LAFC estaría de nueva cuenta en la órbita de la MLS:

Bogusz arribó a la Noria al inicio de 2025, pero después de una buena etapa con Vicente Sánchez en el banquillo logró sumar la mayor cantidad de juegos hasta convertirse en un jugador importante en ese esquema.

Pero después llegó Nicolás Larcamón y todo se vino abajo. El argentino lo quiso probar como punta, pero no se le da ese estilo y su rendimiento vino abajo dramáticamente al grado de que no quiso presentarse a la pretemporada del equipo de la semana pasada.

Reporta @FabrizioRomano que Houston Dynamo acaba de realizar una oferta de 10 MDD por Mateusz Bogusz.



Literalmente, la cifra que pedía @CruzAzul.



De ser así, es solo cuestión de tiempo… pic.twitter.com/qrTrHlWWSO — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 14, 2026

En caso de que la negociación avance, el Houston Dynamo será su segunda escuadra en el balompié estadounidense, después que duró dos años en el LAFC, para después llegar al Cruz Azul, no sin antes jugar en Europa con el Leeds United de la Premier League, el UD Ibiza y el UD Logroñes, para así estar en el umbral de regresar a la MLS y reencontrarse en la escuadra texana con el mexicano Héctor Herrera que al parecer fue perdonado y jugará la próxima temporada.

Cruz Azul solo está a la espera de que sea negociado Mateusz Bogusz para autorizar el fichaje del colombiano Miguel Borja, ex figura del River Plate de Argentina que no ha sido registrado porque se requiere el cupo de un jugador no nacido en México que está utilizando todavía Bogusz.

