Samsung anuncia el recorte de unos 700 puestos de trabajo EE.UU.

Esta semana, la empresa tecnológica multinacional surcoreana Samsung Electronics anunció el recorte de al menos 739 puestos de trabajo en las plantas de Estados Unidos, afectando algunas áreas operacionales de Nueva Jersey y Texas.

La compañía que, según informes, cuenta con aproximadamente más de 200,000 empleados en sus plantas de ensamble y redes de venta en 65 países, está realizando estos cambios luego de que Samsung Electronics America (SEA) informara sobre el traslado de sus plantas en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, donde emplea a 1,200 trabajadores, a su sede en Texas.

Aunque la mayoría de los trabajadores despedidos recibieron ofertas de reubicación, la notificación de la SEA también destaca que, además de que la reducción del personal es en toda la empresa, hay un número significativo de repercusiones; esto quiere decir que parte de los despidos no tendrán reubicación a otros puestos de trabajo o cargos.

En un comunicado, la empresa expresó que “el traslado de la sede de SEA puede conllevar cambios en nuestra estructura de personal, como, por ejemplo, empleados que no puedan reubicarse o ciertas funciones que se optimicen para garantizar que nuestros roles se alineen con las prioridades comerciales claves”, dijo.

Asimismo, la compañía indicó que se está alineando a la reestructuración global dentro del negocio de consumo, por lo que estos ajustes tienen como principal objetivo “fomentar una mayor colaboración y optimizar la organización reuniendo a más equipos dentro de un ecosistema de tecnología e inteligencia artificial en constante crecimiento”.

Samsung no es la única compañía que ha anunciado recortes este año; empresas como Microsoft, Amazon, Meta, entre otras, han aumentado su ola de despidos en medio de una fuerte inversión en infraestructura para el desarrollo o uso de la inteligencia artificial en sus operaciones.

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