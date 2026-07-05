Android guarda un registro de tus notificaciones y así puedes verlo

Se te ha ido una notificación entre las manos, la borraste sin querer o simplemente desapareció de tu barra y ahora no sabes qué decía. Tranquilo, no está perdida para siempre. Android tiene una función escondida que muchos usuarios ni siquiera saben que existe y que puede sacarte de ese apuro en segundos.

Dónde vive el historial de notificaciones

Google incluyó desde hace varias versiones de Android una herramienta llamada Historial de notificaciones, pensada justo para estos momentos de pánico cuando deslizaste rápido y borraste algo importante. Para encontrarla, entra en los Ajustes de tu teléfono y busca la sección de Notificaciones, que suele aparecer entre las primeras opciones del menú. Dentro de ese apartado vas a ver varias subcategorías, pero la que te interesa está en Gestionar, con el nombre exacto de Historial de notificaciones.

Abre los Ajustes de tu teléfono Android.

de tu teléfono Android. Entra en la sección de Notificaciones .

. Busca la opción Historial de notificaciones dentro del apartado Gestionar .

dentro del apartado . Activa el historial si todavía no está encendido.

Si no lo ves enseguida, usa la barra de búsqueda de los ajustes y escribe Historial de notificaciones .

. En algunos móviles Samsung o Xiaomi, revisa también Aplicaciones y notificaciones o Funciones avanzadas .

o . Una vez dentro, comprueba los avisos recientes que el sistema guardó.

Si tu modelo tiene una interfaz distinta, no te preocupes, también puedes escribir directamente “Historial de notificaciones” en la barra de búsqueda de los ajustes y el sistema te llevará ahí con un solo toque. En algunos Samsung o Xiaomi la ruta cambia un poco y aparece dentro de “Aplicaciones y notificaciones” o en “Funciones avanzadas”, así que si no la encuentras a la primera, prueba por ahí.

Cómo activarla y usarla a tu favor

Una vez dentro de esa pantalla, la clave está en activar el interruptor que dice “Usar historial de notificaciones”, porque viene apagado por defecto en la mayoría de dispositivos. Apenas lo prendas, el sistema empieza a guardar un registro de todo lo que te llega, incluyendo lo que descartaste sin querer, y lo organiza en una sección llamada Descartadas recientemente.

Hay dos caminos para llegar rápido a ese historial. Si todavía tienes notificaciones visibles en tu panel, simplemente busca el botón de Historial que aparece debajo de la última notificación. Ahora, si tu panel está vacío y solo te muestra el mensaje de “No hay notificaciones”, igual funciona: toca justo ahí, en ese espacio en blanco, y el sistema te redirige automáticamente al listado completo. Desde ahí puedes ver todo ordenado por aplicación, con la hora exacta en la que llegó cada aviso durante las últimas 24 horas.

Trucos extra para no perder ni un aviso

Algo que pocos saben es que existen apps de terceros como Notification History Log, disponibles en Google Play, que amplían esta función nativa y guardan el registro por más tiempo, ideal si eres de los que revisa el celular una vez al día. También puedes crear un acceso directo en tu pantalla de inicio manteniendo pulsado un espacio vacío y buscando el widget de notificaciones, algo que te ahorra entrar y salir de los ajustes cada vez.

Vale la pena aclarar que esta herramienta no resucita mensajes de WhatsApp completos ni contenido multimedia, más bien te muestra el aviso tal cual llegó a tu pantalla, con el texto y la app de origen. Aun así, es más que suficiente para recordar qué te dijeron, quién te escribió o qué actualización te llegó justo cuando no podías revisar el teléfono. Activar esta función te toma literalmente treinta segundos y puede ahorrarte más de un dolor de cabeza cuando esa notificación importante se te escape entre los dedos.

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