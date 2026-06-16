Google comienza el despliegue de Android 17: cuáles son los equipos que pueden actualizar a partir de hoy

Si tienes un teléfono Pixel es muy probable que desde hoy veas en los ajustes la opción para descargar Android 17 junto con el nuevo Pixel Drop de junio. La actualización empieza a desplegarse primero en los móviles de Google como ya es tradición antes de saltar a marcas como Samsung, OnePlus, Xiaomi y compañía en las próximas semanas y meses.

Android 17 llega primero a los Pixel

Google ha activado el despliegue estable de Android 17 en plena mitad de año algo que cuadra con el calendario acelerado que la compañía había adelantado desde los primeros pasos de la beta. El paquete llega integrado en el Pixel Drop de junio de 2026 lo que significa que no solo actualizas el sistema también desbloqueas funciones exclusivas pensadas para los Pixel más recientes.

Como viene ocurriendo desde hace varias generaciones de Android los Pixel son los primeros en recibir la nueva versión mientras que el resto de fabricantes se suman de forma gradual a lo largo del año. Desde Google ya se habla de que otros dispositivos de diferentes marcas empezarán a actualizar durante 2026 pero el pistoletazo de salida vuelve a estar en la familia Pixel.

Para los usuarios esto se traduce en que si tienes un Pixel compatible es bastante probable que hoy mismo veas la notificación del sistema invitándote a instalar Android 17 o que puedas forzar la búsqueda desde los ajustes. Y si participabas en el programa beta continuarás recibiendo compilaciones posteriores sin pasar por esta primera versión estable general.

Modelos Pixel que reciben Android 17 desde hoy

La gran pregunta es sencilla qué modelos de Pixel se actualizan a Android 17. De acuerdo con la información publicada por medios especializados y la propia Google la lista abarca prácticamente todo el catálogo reciente de la marca.

Estos son los dispositivos Pixel que entran en el despliegue de Android 17

Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

Pixel 6a.

Pixel 7 y Pixel 7 Pro.

Pixel 7a.

Pixel 8 y Pixel 8 Pro.

Pixel 8a.

Pixel 9 Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9a y Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 10 Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL.

Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 10a que se suma a la lista dentro de la ventana de lanzamiento de Android 17.

Pixel Tablet y el Pixel Fold original.

En otras palabras si tu Pixel sigue recibiendo parches oficiales de Google forma parte del grupo que puede dar el salto a Android 17 en esta primera oleada del Pixel Drop de junio. Para algunos modelos como los Pixel 6 y 6 Pro esta versión marcará además el tramo final de su soporte de grandes actualizaciones lo que hace que esta entrega tenga un sabor especialmente importante.

Si no quieres esperar a que el aviso salte por sí solo siempre puedes ir al apartado de sistema dentro de los ajustes y buscar manualmente nuevas actualizaciones algo que muchos usuarios de Pixel ya están haciendo desde que se confirmó la llegada de la versión estable.

Novedades clave y qué viene después para otros Android

Más allá del número de versión Android 17 aterriza con un paquete de funciones que empiezan a perfilar cómo entiende Google la siguiente etapa de su ecosistema móvil. Una de las más llamativas es Bubbles que permite abrir apps en pequeñas ventanas flotantes pensadas sobre todo para multitarea en pantallas grandes con un nuevo dock inferior en tabletas y plegables.

También llega Screen Reactions una forma mucho más sencilla de grabar la pantalla mientras añades tu cámara frontal en una especie de vídeo reacción ideal para contenido rápido en redes sociales o para explicar un tutorial sin depender de herramientas externas. Quienes tengan un plegable además verán nuevos controles de juego que aprovechan la parte inferior como mando táctil mientras el juego se muestra en la mitad superior algo pensado claramente para el auge del gaming móvil.

En paralelo Google empieza a desplegar Gemini Omni y otras funciones de inteligencia artificial directamente integradas en Android 17 con acceso desde la app de Gemini y nuevas capacidades creativas tanto para vídeo como para música. Muchas de estas herramientas llegarán primero a modelos avanzados de Pixel y más adelante a otros teléfonos Android según la propia compañía.

Para el resto del ecosistema Android el mensaje es bastante claro la actualización a Android 17 no se quedará en los Pixel aunque ellos sean los primeros en estrenar la fiesta. Fabricantes como Samsung OnePlus Xiaomi OPPO o Honor ya trabajan en sus propias capas basadas en esta versión y se espera que empiecen a desplegarla a lo largo de los próximos meses con especial foco en la gama alta más reciente.

Si tienes un Android de otra marca quizá no veas cambios inmediatos hoy pero sí puedes tomar Android 17 en los Pixel como una especie de adelanto de lo que acabará llegando a tu dispositivo. Y si estás pensando en renovar teléfono en 2026 saber que los Pixel se actualizan los primeros vuelve a ser un punto a favor dentro de un catálogo cada vez más competitivo en el que la velocidad de actualización y el soporte de software pesan tanto como la cámara o la batería.

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