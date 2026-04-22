Android 17 ya tiene fecha: cuándo llega y qué celulares lo recibirán primero

Google tiene el reloj marcando. Android 17 está cada vez más cerca, y aunque todavía no ha llegado a la mayoría de los teléfonos del mundo, ya hay fechas tentativas, lista de dispositivos compatibles y mucho entusiasmo alrededor de lo que promete ser una de las actualizaciones más ambiciosas de los últimos años.

Si tienes un Android y estás preguntándote cuándo te tocará la actualización, esto es todo lo que necesitas saber.

Cuándo llega Android 17 al público general

Android 17 comenzará su despliegue al público entre junio y julio de 2026, coincidiendo con el evento Google I/O, donde se espera que se presente la beta pública en mayo y, poco después, la versión estable.

El sistema ya viene cocinándose desde hace meses. Google lanzó una beta para desarrolladores en febrero de 2026 para que las aplicaciones pudieran adaptarse a los nuevos cambios antes del lanzamiento oficial. La beta 4, descrita como la última antes del lanzamiento definitivo, ya está disponible, lo que confirma que el lanzamiento estable está literalmente a la vuelta de la esquina.

El nombre clave del sistema es “Cinnamon Bun”, siguiendo la tradición de Google de bautizar sus versiones con nombres de postres. Un detalle curioso que, más allá del marketing, confirma que el sistema tiene identidad propia y que viene con novedades reales.

Cuáles serán los primeros celulares en actualizarse

Como siempre, los Google Pixel serán los primeros en recibir Android 17 desde el día uno. La lista de dispositivos Pixel compatibles incluye:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y 10 Pro Fold

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL y 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8, 8 Pro y 8a

Pixel 7, 7 Pro y 7a

Pixel 6, 6 Pro y 6a

Pixel Fold y Pixel Tablet

Es una lista bastante generosa. Si tienes un Pixel relativamente reciente, las probabilidades de que recibas Android 17 son muy altas.

Para los que no tienen un Pixel, la historia es diferente pero no menos interesante. Samsung, Xiaomi, OnePlus y otras marcas recibirán la actualización según sus propios calendarios, que generalmente dependen de cuánto tarden en adaptar su capa de personalización (One UI, HyperOS, OxygenOS, etc.) a la nueva versión del sistema. En el caso de Xiaomi, por ejemplo, ya se filtró una lista extensa que incluye desde la gama alta Xiaomi 17 Ultra hasta modelos más económicos como el Redmi A5 y el POCO C85.

¿Por qué el despliegue de Android 17 será progresivo?

No todo el mundo recibirá Android 17 al mismo tiempo. Como ocurre con cada nueva versión del sistema operativo de Google, el despliegue será gradual y podría extenderse hasta inicios de 2027 para algunos modelos.

Esto no es un fallo ni una decisión arbitraria. Es una estrategia que permite a Google y a los fabricantes detectar problemas antes de que afecten a millones de usuarios. Básicamente, primero actualiza un pequeño porcentaje de dispositivos, revisa que todo funcione bien, y después abre el grifo para el resto.

En términos prácticos, si tienes un teléfono de gama alta lanzado en los últimos dos años, es muy probable que recibas la actualización en los primeros meses. Si tienes un gama media o un modelo más antiguo, puede que tengas que esperar hasta bien entrado el segundo semestre del año o incluso hasta el año que viene.

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