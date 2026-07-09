Samsung ya tiene fecha para su nuevo Unpacked: aquí te decimos cómo seguirlo minuto a minuto

Si eres fan de los plegables y te gusta estar al tanto de cada lanzamiento de Samsung, ya puedes sacar el calendario porque el próximo Galaxy Unpacked se celebrará el 22 de julio de 2026 en Londres.

La surcoreana confirmó la cita a través de una invitación oficial bajo el lema “A New Shape Unfolds” (Una nueva forma está por revelarse), una frase que ya deja entrever hacia dónde apunta esta nueva generación de dispositivos. Según el comunicado de Samsung, esta edición busca combinar capacidades inteligentes con formatos innovadores para ofrecer experiencias más personales y adaptativas, marcando un nuevo estándar para la era de la IA.

Este será el segundo Unpacked del año para la compañía, y como suele pasar cada vez que se acerca uno de estos eventos, la expectativa entre la comunidad tech no para de crecer. Londres fue elegida como sede porque, según palabras de la propia empresa, es una ciudad que avanza marcando tendencias en lugar de seguirlas, algo que conecta perfectamente con el espíritu de innovación que Samsung quiere transmitir este año.

Cómo ver el evento en vivo sin perderte nada

La buena noticia es que no necesitas estar físicamente en Londres para disfrutar del evento, porque la transmisión será completamente gratuita y en vivo a través de varios canales oficiales. Podrás seguirlo desde Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de la marca a partir de las 2:00 p.m. hora de Reino Unido, que equivale a las 9:00 a.m. hora del Este en Estados Unidos y las 3:00 p.m. en horario centroeuropeo.

Si quieres asegurarte de no llegar tarde y de recibir contenido exclusivo antes del gran día, lo mejor es registrarte en samsung.com/unpacked. Ahí Samsung suele compartir teasers, adelantos y beneficios especiales para quienes se anotan con anticipación, así que vale la pena reservar tu lugar cuanto antes. Este registro también suele ser la puerta de entrada a promociones y sorteos que la marca activa en las semanas previas al evento.

Qué productos podrían presentarse este 22 de julio

Aunque Samsung todavía guarda varias cartas bajo la manga, las filtraciones y reportes de la industria ya dibujan un panorama bastante claro de lo que veremos. El protagonista absoluto será, una vez más, la nueva generación de plegables, y esta vez podría venir con una sorpresa extra: en lugar de los dos modelos habituales, se rumorea que Samsung presentaría hasta tres foldables, incluyendo el Galaxy Z Fold 8, una versión Ultra del Fold y el esperado Galaxy Z Flip 8.

Los teasers más recientes muestran un dispositivo más corto y notablemente más ancho, lo que alimenta la teoría de que finalmente llegaría ese plegable “wide” del que se lleva hablando tanto tiempo. Entre las especificaciones que circulan, se menciona una pantalla interna Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas, una pantalla externa de 5.5 pulgadas y el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. La variante Ultra, por su parte, apuntaría a una batería de 5,000 mAh, carga rápida de 45W y un brillo máximo de hasta 3,600 nits.

Pero los teléfonos no serían lo único en el escenario. También se espera la llegada del Galaxy Watch 9 y el Galaxy Watch Ultra 2, este último con rumores de una pantalla capaz de alcanzar 5,000 nits de brillo, batería de 800 mAh y certificación IP69K para mayor resistencia. Y como si eso no fuera suficiente, hay especulación sobre un primer vistazo a los tan comentados lentes inteligentes de Samsung, desarrollados en colaboración con marcas de moda como Warby Parker y Gentle Monster, y que formarían parte del ecosistema Android XR junto al Galaxy XR.

Descuentos que no puedes dejar pasar

Aquí viene la parte que más le gusta a cualquier fan de la tecnología. Como suele suceder con cada Unpacked, Samsung acostumbra lanzar promociones especiales pocos días antes del evento, permitiendo a quienes se registran con anticipación acceder a descuentos significativos y beneficios exclusivos al momento de reservar o comprar los nuevos dispositivos.

Estas ofertas suelen incluir créditos por reserva anticipada, bonificaciones por entregar tu equipo actual y descuentos directos en el precio final, así que si tienes pensado hacerte con uno de estos nuevos plegables o relojes, registrarte con tiempo puede ahorrarte una buena cantidad de dinero.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, todo apunta a que este Galaxy Unpacked de julio será uno de los eventos más comentados del año, tanto por las novedades en foldables como por el posible debut de los lentes inteligentes de la marca.

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