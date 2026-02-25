Samsung Galaxy S26: el teléfono que lo apuesta todo por las funciones con IA

Samsung acaba de descorrer el telón en el evento Galaxy Unpacked 2026, celebrado este 25 de febrero en San Francisco, y el resultado es el smartphone más ambicioso que la compañía surcoreana ha presentado hasta la fecha. El Galaxy S26 llega con una propuesta claramente enfocada en la inteligencia artificial, el rendimiento y la privacidad, con mejoras concretas en hardware y software que buscan consolidar la línea S como la referencia del mercado Android.

La serie está compuesta por tres modelos que comparten arquitectura, sistema operativo y filosofía de diseño, pero se diferencian en pantalla, batería, cámara y precio.

• Galaxy S26 (base)

• Galaxy S26+

• Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26: especificaciones técnicas y novedades

El modelo base Galaxy S26 estrena una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.3 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, con un pico de brillo de 2,600 nits. Es el primer año que este tamaño sube de 6.2 a 6.3 pulgadas, ofreciendo más espacio visual sin sacrificar portabilidad.

Bajo el capó, el Galaxy S26 está equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, el mismo procesador que impulsa a toda la familia, aunque en el Ultra llega en una versión personalizada con mayores capacidades. Acompaña al chip una memoria RAM de 12 GB y opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, eliminando definitivamente la opción de 128 GB en esta generación.

La batería del Galaxy S26 base tiene una capacidad de 4,300 mAh con carga rápida de hasta 25W, lo que permite alcanzar un 55% de carga en aproximadamente 30 minutos. También incluye carga inalámbrica rápida de 15W y carga inversa inalámbrica. El teléfono llega con Android 16 y One UI 8.5, la nueva capa de software de Samsung que incorpora animaciones renovadas y capacidades generativas expandidas.

En cámaras, el Galaxy S26 trae un sensor principal de 50 MP con autoenfoque, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x. En el frente, incluye una cámara de 12 MP con campo visual de 85 grados. La grabación de video llega hasta 8K a 30 fps y 4K a 60 fps.

El Galaxy S26 cuenta con conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, 5G y NFC, además de certificación de resistencia al agua y polvo IP68, que permite sumergirlo hasta 1.5 metros durante 30 minutos.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy S26

El Samsung Galaxy S26 estará disponible a partir del próximo 11 de marzo Crédito: Samsung | Cortesía

El Galaxy S26 estará disponible para preventa desde hoy mismo, 25 de febrero, y llegará a tiendas el 11 de marzo de 2026 en Amazon, Best Buy, tiendas Samsung y operadores de telefonía en todo Estados Unidos.

El precio de los modelos de entrada parte desde los $899.99 dólares en el caso del Galaxy S26, mientras que el Galaxy S26+ arranca en $1,099.99 dólares. Ambos modelos incluyen opciones de 256 GB y 512 GB.

Durante el período de preventa, Samsung ofrece hasta $900 de crédito de canje con un equipo elegible, o $150 de descuento sin canje, tal y como es costumbre en cada nueva generación de los dispositivos de la marca.

