Filtración del Galaxy S26 pone en duda en una función clave: ¿Qi2 sin imanes integrados?

La última filtración sobre el Samsung Galaxy S26 apunta a una decisión que va a dar conversación y es que Samsung podría lanzar el S26 sin imanes Qi2 integrados en el propio teléfono. La pista que lo dispara todo no es una frase vaga ni un “se rumorea”, sino algo bastante concreto, aparecieron fundas oficiales de Samsung en dos versiones, una magnética y otra no magnética.

Y esto importa más de lo que parece. Si un móvil trae imanes Qi2 nativos, lo normal es que el fabricante empuje casi todo su catálogo de fundas hacia la versión magnética, porque una funda “común” suele debilitar la sujeción. Esto implica que aunque el móvil sea magnético, si le pones una funda cualquiera, el imán pierde fuerza y los accesorios (carteras, soportes, baterías) se vuelven menos fiables. Por eso, la existencia de una funda no magnética de primera parte funciona como una señal indirecta de que si Samsung está vendiendo una funda oficial sin imanes, es porque el teléfono probablemente no lleva los imanes dentro.

El resultado sería un escenario en el que el ecosistema de accesorios magnéticos puede existir, pero la experiencia premium queda condicionada a que compres la funda correcta. Y si eres de los que usa el móvil “a pelo” o con una funda de terceros, podrías quedarte sin la parte más cómoda del estándar. No es un drama para todo el mundo, pero sí rompe esa idea de “gama alta sin fricciones” que se espera en 2026.

Qi2 explicado fácil: por qué los imanes cambian el juego en carga inalámbrica

Qi2 no es solo “cargar sin cables”, porque eso lo tenemos desde hace años con Qi. La diferencia que está impulsando a Qi2 al centro del escenario es la alineación magnética: el cargador y el móvil quedan colocados donde deben, sin que tú tengas que estar ajustando milímetros a ojo como si estuvieras jugando a la operación.

¿Qué ganas con eso en el día a día?

Carga más consistente : menos casos de “lo dejé cargando y no cargó”, porque el móvil quedó medio corrido en la base.



: menos casos de “lo dejé cargando y no cargó”, porque el móvil quedó medio corrido en la base. Accesorios magnéticos que sí se sienten modernos : soportes de coche, docks de escritorio, bases de noche y baterías tipo “pegar y listo” dejan de ser un truco y pasan a ser rutina.



: soportes de coche, docks de escritorio, bases de noche y baterías tipo “pegar y listo” dejan de ser un truco y pasan a ser rutina. Menos dependencia de la suerte con fundas y posiciones: cuando la alineación está bien resuelta, la experiencia se vuelve más predecible.

Además, hay un componente de mercado y es que Apple lleva años con un enfoque magnético en el iPhone (MagSafe) y ha entrenado al público a esperar esa comodidad. Qi2 es la forma “estándar” de llevar esa idea a más dispositivos. Por eso hay tanta presión alrededor del S26, pues no se trata de sumar un numerito en la lista de specs, sino de entrar a un ecosistema que cambia hábitos.

Si Samsung deja los imanes fuera del teléfono y los “traslada” a una funda específica, el usuario puede terminar pagando un extra (y aceptando una limitación) para conseguir una experiencia que otros ya ofrecen de forma directa. No es el fin del mundo, pero sí es una decisión que se siente calculada.

El detalle que hace ruido: Qi2 nativo solo en Pixel 10 (por ahora)

En este momento, la adopción “completa” de Qi2 con imanes integrados en Android sigue siendo muy limitada y el ejemplo que se menciona como referencia es claro, los Pixel 10 serían los únicos que lo ofrecen de forma nativa por ahora. Ese dato le pone picante a la historia del Galaxy S26, porque crea una comparación inmediata: un competidor ya ofrece esta tecnología en toda su línea de dispositivos.

Y aquí es donde se vuelve interesante para el usuario real, el que compra un flagship y no quiere complicarse:

Si Qi2 nativo se vuelve tendencia, los accesorios magnéticos se convierten en una compra que “te acompaña” a tu próximo teléfono .



. Si Qi2 depende de una funda propietaria, tu experiencia queda atada a esa funda (y a su disponibilidad, calidad y precio).



Si Samsung además prepara accesorios magnéticos propios (power bank, cargador tipo puck), la pregunta es inevitable: ¿por qué no cerrar el círculo con imanes integrados y ya?

Por ahora, lo que deja esta filtración es una conclusión práctica. Si estabas esperando que el Galaxy S26 fuera “el Galaxy que por fin se vuelve totalmente Qi2”, conviene bajar expectativas. El salto a Qi2 podría existir, pero con asterisco. Y para una marca que domina la gama alta Android, ese “asterisco” pesa más de lo que parece.

