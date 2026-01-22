10 claves del Samsung Galaxy S26 Ultra: el flagship que redefine la gama premium

Con cada generación, Samsung se supera. Pero con el Galaxy S26 Ultra, la marca surcoreana parece haber decidido romper todos los límites. El nuevo flagship —aún no lanzado oficialmente— ya genera revuelo global con sus filtraciones sobre diseño, hardware, inteligencia artificial y funcionalidades inéditas. Hay nueva fecha de lanzamiento y se saben más detalles sobre sus características y precios.

Mientras marcas como Apple se mueven con pasos más conservadores, Samsung apuesta fuerte por la innovación sin perder su ADN Galaxy, y el S26 Ultra es un claro ejemplo. Ya se han filtrado imágenes reales, detalles técnicos y hasta los posibles colores de lanzamiento (Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black y Titanium White, entre otros). Y las expectativas no paran de crecer. Si te mata la ansiedad, aquí está todo lo que debes saber.

Cómo será el Samsung Galaxy S26 Ultra: la evolución premium

El Samsung Galaxy S26 Ultra promete consolidarse como el smartphone más ambicioso de la marca surcoreana. Con cada filtración, crecen las expectativas: un diseño renovado con cuerpo de titanio, mejoras en el apartado fotográfico y un nivel de integración de inteligencia artificial nunca antes visto en la línea Galaxy.

Este modelo no solo sube la vara en cuanto a potencia y autonomía, sino que redefine lo que se espera de un teléfono premium en 2026.

Las filtraciones de la imagen del Samsung Galaxy S26 Ultra están copando las redes sociales y marketplaces. Crédito: Imagen creada con AI | Amazon

¿Vale la pena prestarle atención? Sí, y te contamos por qué

A continuación, repasamos los aspectos clave que lo convierten en un dispositivo que ya está en la mira de los fanáticos de la tecnología.

Diseño con cuerpo de titanio: robusto y premium

El S26 Ultra adopta un marco de titanio similar al iPhone 15 Pro Max, pero con un diseño más delgado y menos pesado. Esto le da un aspecto robusto, elegante y ultrarresistente sin sacrificar ergonomía. El nuevo diseño también afina los bordes, mejora el agarre y reduce el impacto de caídas.

Cámara principal de 200 MP mejorada

Samsung no baja la vara en fotografía. El S26 Ultra vuelve con su sensor de 200 megapíxeles que ahora integra mejoras de procesado por IA, mayor rango dinámico y mejor rendimiento nocturno. Además, incluye zoom óptico 5x y digital mejorado, ideal para capturar desde retratos hasta paisajes sin perder calidad.

Pantalla AMOLED aún más brillante

El panel de 6.8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X se renueva con más brillo máximo (se rumorean hasta 2.600 nits), mejor visión en exteriores y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. El contenido HDR se ve más vívido que nunca.

Todo lo que debes saber del nuevo Galaxy S26 Ultra en una sola imagen. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Samsung repite la fórmula ganadora con una versión exclusiva del Snapdragon 8 Gen 3, optimizada para rendimiento gráfico, eficiencia energética e integración con funciones de inteligencia artificial. Ideal para gamers, creadores de contenido y usuarios exigentes.

Batería de 5.000 mAh con carga rápida y más inteligente

Mantiene la capacidad de 5.000 mAh pero promete mayor duración gracias a IA que gestiona el consumo según uso real. Además, soporta carga rápida de 45W por cable, carga inalámbrica y PowerShare para cargar otros dispositivos.

Galaxy AI: inteligencia artificial integrada al sistema

El S26 Ultra integrará herramientas de IA generativa bajo el paraguas de Galaxy AI, que permitirá:

Resumir notas o textos largos.

Generar respuestas inteligentes.

Traducir llamadas en tiempo real (Live Translate).

Mejorar fotos de forma automática.

S Pen mejorado: precisión y nuevas funciones

Samsung mantiene su icónico S Pen integrado con mejoras en latencia, precisión y funciones creativas. Se espera mejor compatibilidad con apps de dibujo y productividad como Notes, Outlook o Adobe Lightroom Mobile.

Nuevo sistema de enfriamiento térmico

Uno de los problemas de modelos anteriores era el sobrecalentamiento en tareas exigentes. El S26 Ultra incluye un sistema de refrigeración ampliado, con una cámara de vapor más eficiente, ideal para gaming prolongado o edición de video 4K.

Mejoras en One UI 6.1: personalización y fluidez

El dispositivo llegará con One UI 6.1, una capa más pulida sobre Android 14, con animaciones fluidas, mayor personalización y nuevas funciones basadas en IA. Se espera que Samsung ofrezca hasta 7 años de actualizaciones de software.

Ecosistema Galaxy más integrado

El S26 Ultra está pensado para funcionar de forma perfecta con:

Galaxy Watch y Buds.

Samsung DeX (modo escritorio).

SmartThings y hogar conectado.

Laptops y tablets Galaxy (con funciones de continuidad entre apps y pantalla compartida).

¿Cuándo sale el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Si bien estaba anunciado para enero, se supo que el Samsung Galaxy S26 llegará a finales de febrero y a las tiendas el 11 de marzo, posiblemente con un nuevo precio. Nueva información, procedente de dos filtraciones recientes, arroja luz sobre el calendario de lanzamiento exacto de Samsung y revela cuándo se podrá reservar el Galaxy S26.

Calendario exacto de lanzamiento del Galaxy S26 de Samsung:

La serie Galaxy s26 estará disponible para reserva entre el 26 de febrero y el 4 de marzo (un plazo de 7 días).

A esto le seguirá un periodo de preventa entre el 5 y el 10 de marzo.

Los teléfonos saldrán a la venta al público general el 11 de marzo, fecha que ha sido corroborada por múltiples fuentes.

El precio del Samsung Galaxy S26 Ultra

Hasta ahora, Samsung no ha confirmado oficialmente el precio del Galaxy S26 Ultra, pero según filtraciones confiables y comparaciones con modelos anteriores, se espera que el precio de lanzamiento ronde los $1,299 a $1,399 dólares en EE. UU. para la versión base (con 256 GB de almacenamiento).

Este rango de precio se justifica por:

El nuevo cuerpo de titanio (más caro que el aluminio).

Las mejoras en cámaras y procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

La incorporación de herramientas avanzadas de IA generativa (Galaxy AI).

La promesa de 7 años de actualizaciones Android, similar a Google.

Para versiones con 512 GB o 1 TB de almacenamiento, el precio podría superar los $1,599 USD.

¿Vale la pena tenerlo en la mira?

Sí. El Galaxy S26 Ultra no es solo una evolución, es una declaración de poder: especificaciones top, diseño cuidado, IA nativa, experiencia fluida y ecosistema sólido. Si estás buscando el smartphone más completo del mercado en 2026, este tiene todos los números.

