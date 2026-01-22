Elvis vuelve al cassette: una edición limitada revive su álbum navideño de 1957

El formato físico vuelve a rugir con fuerza gracias a un lanzamiento que mezclará nostalgia, diseño y música icónica. La marca francesa de audio We Are Rewind presentó una edición limitada de su reproductor de cassette portátil inspirada en Elvis Presley, acompañada por una regrabación exclusiva del legendario Elvis’ Christmas Album de 1957.

Esta edición especial llega en un momento en que los formatos analógicos —como vinilo y casetes— han experimentado un resurgimiento entre coleccionistas y amantes del sonido tangible, incluso entre generaciones que no vivieron la época dorada de estos dispositivos.

Elvis Presley hubiera cumplido 92 años de edad el 8 de enero de 2026. Crédito: HPM | AP

Un tributo en cassette al “Rey del Rock”

El corazón de esta colección es una versión personalizada del We Are Rewind WE-001, un reproductor de cassette portátil que combina lo retro con lo moderno. El dispositivo mantiene las mismas funciones que el modelo estándar —Bluetooth 5.1, batería recargable con hasta 12 horas de reproducción, controles tradicionales de avance y rebobinado, y un conector de 3,5 mm para auriculares—, pero añade un diseño exclusivo inspirado en Elvis Presley.

El diseño toma elementos visuales del icónico letrero rojo “ELVIS” utilizado durante su histórico especial televisivo de 1968, con acabados mate en negro y acentos en dorado que evocan la elegancia y presencia escénica del artista.

Más que un reproductor: música navideña remasterizada

El set no solo incluye el reproductor, sino también una cinta exclusiva con el álbum navideño de Elvis grabado por primera vez en 1957. Ese disco, que se mantiene como uno de los álbumes navideños más vendidos de todos los tiempos, fue remasterizado especialmente para esta edición. Contiene clásicos como “Silent Night” y “O Little Town of Bethlehem”, que han acompañado generaciones durante las fiestas navideñas.

El número de unidades también tiene un guiño histórico: solo se producirán 1,957 unidades en todo el mundo, en homenaje al año original de lanzamiento del álbum.

El diseño del reproductor y la caja está inspirado en el icónico cartel rojo “ELVIS” del ’68 Comeback Special.

Crédito: Wearerewind | Cortesía

¿Quién querrá esta edición?

Más allá de los fanáticos de Elvis Presley, este lanzamiento está pensado para:

Coleccionistas de audio vintage que valoran objetos únicos.

Amantes de formatos físicos que buscan experiencias auditivas diferentes a las del streaming.

Regalos con historia y diseño.

Personas que disfrutan de la mezcla entre lo retro y lo moderno.

Para muchos, esta edición de We Are Rewind es más que un reproductor de música: es una cápsula del tiempo que celebra la historia del rock and roll y la cultura pop desde un enfoque tangible y nostálgico.

¿Precio y disponibilidad?

La edición limitada de We Are Rewind x Elvis Presley se lanzó en preventa el 15 de octubre de 2025 y está disponible directamente desde el sitio de la marca. El precio ronda los $199 USD, un valor que refleja tanto la exclusividad del producto como la regrabación especial del álbum incluida en el paquete.

Con solo 1,957 unidades, este set puede agotarse rápidamente entre coleccionistas y fanáticos del formato analógico, por lo que la recomendación para interesados es reservarlo cuanto antes.

¿Por qué el cassette sigue vivo?

Aunque los casetes perdieron terreno frente a CDs y plataformas digitales, en los últimos años han resurgido como piezas fetiche para amantes de la música física. Su retorno obedece tanto a una búsqueda de experiencia táctil como a un deseo por conectarse con la música de una forma más sensorial y personal, lejos del consumo instantáneo del streaming.

Este lanzamiento de We Are Rewind con Elvis Presley demuestra que la nostalgia puede ser una fuerza poderosa, especialmente cuando se combina con diseño cuidado, historia musical y un toque de exclusividad.