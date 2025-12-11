Samsung Galaxy S26 Ultra: fecha de lanzamiento y preventa

Si estás esperando al próximo tope de gama de Samsung, prepárate: el Galaxy S26 Ultra apunta a ser uno de los lanzamientos más ruidosos de 2026 en el terreno Android premium. Antes de que la marca suelte la fecha oficial, ya hay suficientes filtraciones y pistas como para dibujar el calendario aproximado en el que podría aterrizar este flagship con mucho foco en Galaxy AI.

Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra

Lo que se repite una y otra vez en los reportes es que Samsung estaría preparando un Galaxy Unpacked a finales de enero de 2026, adelantando unas semanas el calendario respecto a las presentaciones tradicionales de febrero para asegurarse de marcar la agenda antes que sus rivales.

Esta jugada tendría todo el sentido del mundo si se mira el contexto: con un Mobile World Congress programado en Barcelona para la primera semana de marzo de 2026, la coreana querría llegar con el S26 Ultra ya presentado —y casi en manos de los primeros usuarios— antes de que el ecosistema Android se convierta en un festival de anuncios y prototipos.

Por ahora, no hay día concreto ni invitación oficial, pero la mayoría de filtraciones y análisis coinciden en ese “late January” como ventana ideal, dejando claro que el objetivo es que el S26 Ultra abra el año como el gran referente Android de gama alta.

Lo que se conoce hasta ahora

Aunque Samsung mantiene la boca cerrada en público, el patrón de años anteriores y las filtraciones de insiders pintan un escenario bastante claro: un evento dedicado a la familia Galaxy S26, con el Ultra como protagonista absoluto, y un discurso muy centrado en la integración profunda de Galaxy AI y en funciones inteligentes que vayan más allá del simple salto de procesador o de cámara.

Distintos medios especializados recuerdan que la marca lleva varias generaciones adelantando sus buques insignia al arranque del año y que la distancia entre anuncio y llegada real a mercado suele ser relativamente corta, de solo unas semanas, algo que favorece la narrativa de “lo presentamos y casi ya lo puedes comprar” que tanto gusta a la compañía.

Todo esto encaja con la necesidad de mantener la presión en el segmento premium: en un contexto de competencia feroz, un Galaxy S26 Ultra anunciado pronto, cargado de IA y con una fecha de lanzamiento agresiva, ayuda a Samsung a retener foco mediático y presencia destacada en portadas, feeds y recomendaciones tipo Google Discover desde el primer trimestre del año.

¿Desde cuándo podría estar disponible?

Si se cumple el guion que marcan los rumores y el histórico de la serie Galaxy S, el movimiento más lógico es que el Galaxy S26 Ultra empiece su preventa casi inmediatamente después del evento de enero, con una disponibilidad más amplia en tiendas físicas y online durante el mes de febrero de 2026.

Algunas filtraciones apuntan incluso a que las primeras unidades podrían entregarse a mediados de febrero en los mercados clave —Estados Unidos, Europa y Corea del Sur— mientras que otras regiones seguirían unos días o semanas después, algo bastante habitual en los lanzamientos globales de Samsung cuando escalona producción y logística.

En la práctica, para el usuario final esto se traduce en un escenario bastante claro: si Samsung anuncia el S26 Ultra hacia finales de enero y abre reservas de inmediato, lo razonable es esperar que puedas tener el móvil en la mano en algún punto de febrero, justo a tiempo para que la marca llegue a MWC 2026 con su nuevo flagship ya “viejo conocido” y centrarse allí más en ecosistema, accesorios y demostraciones de Galaxy AI que en el simple “te presentamos un teléfono nuevo”.

Sigue leyendo:

• Lanzamiento del iPhone 17 obligó a Samsung a replantear la estrategia del Galaxy 26

• Filtración reveló una importante mejora en el Samsung Galaxy S26 Ultra

• Samsung pide a sus usuarios actualizar sus smartphones y evitar fallas críticas