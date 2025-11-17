Lanzamiento del iPhone 17 obligó a Samsung a replantear la estrategia del Galaxy 26

El lanzamiento del iPhone 17 ha sido un auténtico terremoto en la industria móvil, y todo apunta a que Samsung, gigante indiscutible de Android, no ha sido inmune al impacto. Fuentes recientes señalan que la llegada de la nueva generación de iPhones ha forzado a la compañía surcoreana a tirar por la borda sus planes originales para el esperado Galaxy S26, obligándolos a dar un viraje inesperado en su desarrollo.

iPhone 17: El terremoto que sacudió a Samsung

Desde su anuncio, el iPhone 17 generó hype entre fanáticos de la tecnología y no es para menos: Apple lanzó una base revolucionaria con pantalla 120Hz de 6,3 pulgadas, diseño pulido y novedades que lo acercan a la experiencia “Pro”, todo manteniendo el precio respecto a la generación pasada. Esto, según analistas, ha tenido tal aceptación que incluso algunos interesados en el modelo “Air” han preferido dar el salto directo al nuevo base.

Mientras tanto, Samsung estaba apostando fuerte con su Galaxy S26: planificaba un rediseño ultradelgado —chasis de solo 6,9mm— junto con una batería enorme de 4.900mAh, un combo nunca antes visto en su gama. Incluso se hablaba de un “Pro” para el modelo base, lo que iba a ser una jugada de marca inesperada.

Sin embargo, el golpe de Apple fue tan efectivo que Samsung tuvo que reevaluar todo. La idea era aumentar el precio del S26 para reflejar los avances, pero ante el éxito del iPhone 17 y su estable precio, esto representaba un suicidio comercial.

Samsung apuesta por una estrategia conservadora

La reacción fue inmediata: Samsung se vio obligada a descartar su concept original del Galaxy S26 y regresar a un enfoque más tradicional. Según reportes, la marca coreana está rehaciendo el dispositivo con especificaciones menos agresivas: el Galaxy S26 ahora apostará por un chasis de 7,2mm (más grueso que el proyectado), una batería de 4,300mAh y se dejarán de lado tanto el rediseño ultrafino como el ambicioso salto de capacidad de batería que habían filtrado los rumores del modelo “Pro”.

Esta marcha atrás no solo implica una reducción en innovación para la generación 2026, sino que también significa que la famosa versión “Edge” ha sido postergada (o, directamente, cancelada para este año tras el fracaso relativo del S25 Edge). Samsung volverá a dividir su lineup en tres conceptos clásicos: precio competitivo en el modelo base, “balance” para la versión Plus y máxima tecnología para el Ultra.

La consecuencia directa: el esperado evento Galaxy Unpacked, en que conoceríamos todos estos equipos, se retrasará probablemente hasta finales de febrero, en contraste con el lanzamiento habitual de enero.

¿Una pulseada histórica entre Apple y Samsung?

Lo sucedido deja en evidencia algo que pocos esperaban hace solo dos años: Apple está marcando el ritmo incluso en segmentos donde Samsung era líder por innovación, especialmente en relación calidad-precio y experiencia de usuario en gama alta. El hecho de que Samsung se haya visto “obligado” a recalcular en tiempo récord indica que en 2026 serán las dos marcas quienes dicten las próximas tendencias globales.

¿Qué pueden esperar los usuarios? En lugar de apuestas radicales, parece que el mercado se moverá hacia propuestas establecidas, redoblando la apuesta por el equilibrio entre precio y funcionalidad—al menos hasta que alguna de las dos compañías vuelva a sorprendernos con un giro inesperado.

Mientras tanto, la carrera está más abierta que nunca: los rumores seguirán, pero está claro que el efecto iPhone 17 ya se siente en toda la industria móvil. Y lo que pase con el Galaxy S26, en definitiva, marcará un capítulo clave en la rivalidad tecnológica más famosa del mundo. Mantente atento porque en esta batalla, cualquier movimiento puede cambiarlo todo.

Sigue leyendo:

• Samsung muestra de forma preliminar su primer trifold: así luce el plegable que llegará antes de fin de 2025

• Galaxy S26 Ultra: fecha de lanzamiento y qué podemos esperar del próximo buque insignia de Samsung

• Conoce los dispositivos de Samsung Galaxy que recibirán la actualización One UI8