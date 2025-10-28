Galaxy S26 Ultra: fecha de lanzamiento y qué podemos esperar del próximo buque insignia de Samsung

Samsung apunta a presentar el Galaxy S26 Ultra a inicios de 2026, pero hay señales claras de retraso frente a la ventana tradicional de enero, con febrero o incluso marzo como escenarios probables por ajustes en producción y cambios en la alineación de modelos.

Este será el buque insignia con el que Samsung buscará plantarle cara directamente al iPhone 17 Pro Max en la primera mitad de 2026, apoyándose en mejoras de hardware y en Galaxy AI con más ejecución en local para experiencias más fluidas y privadas.

Fecha de Unpacked y ventana de lanzamiento

En los últimos años, Samsung ha celebrado su gran Unpacked de la serie S en enero para adelantarse al ruido del Mobile World Congress (MWC, por sus siglas en inglés) de febrero; esa pauta ha dado ventaja mediática y de preventas.

Sin embargo, con la familia S26 se habla de inicio de producción retrasado y de un reordenamiento del catálogo, lo que empujaría el calendario más allá de enero y coloca a febrero o marzo como la ventana más realista. Si ese movimiento se confirma, veríamos anuncio y lanzamiento en un margen de semanas, con el Ultra priorizado para salir primero y mantener el foco informativo.

Uno de los giros relevantes es la cancelación del Galaxy S26 Edge tras el flojo desempeño comercial del S25 Edge, lo que habría forzado el regreso del S26+ y un reajuste logístico. Con ese cambio, el S26 Ultra entraría primero en producción, seguido del S26 base y, más tarde, del S26+, encadenando el cronograma y añadiendo semanas al lanzamiento global.

Más allá de la logística, el efecto de mercado es claro: sin un Edge como alternativa, el S26 Ultra vuelve a ser el foco absoluto para competir de tú a tú con los Pro de Apple en la gama premium.

Ultra vs. iPhone 17 Pro Max

Apple ya movió ficha con los iPhone 17 Pro y Pro Max, que llegaron en septiembre con A19 Pro, batería mejorada y el empuje de Apple Intelligence en iOS. En ese contexto, el Galaxy S26 Ultra será el contendiente directo de Samsung en el primer tramo de 2026: combinará “mejoras clásicas” (cámaras, autonomía y chipset por regiones) con un salto en IA on‑device para diferenciar casos de uso reales en productividad, foto y video.

Aunque Apple llegó antes al ciclo, Samsung puede capitalizar un hype sostenido hasta Unpacked y posicionar al Ultra como la alternativa potente con IA más integrada al dispositivo frente al 17 Pro Max.

La hoja de ruta del S26 Ultra apunta a refinar cámara, batería y rendimiento, tomando pistas del enfoque de diseño reciente de Samsung (menos marcos, más ligereza) y elevando la IA en local para edición, traducción y asistentes contextuales sin depender tanto de la nube. La decisión de chipset volverá a ser clave: la mezcla Snapdragon/Exynos por regiones condiciona tanto la potencia como las capacidades de IA offline, un punto central en la narrativa de Galaxy AI. En fotografía, los rumores del ciclo S26 señalan ajustes valiosos en la cámara principal y teleobjetivos para recortar distancia en zoom, detalle y procesamiento frente a la línea Pro de Apple.

¿Cuándo será el lanzamiento global del Samsung Galaxy S26 Ultra?

Sumando el histórico de Unpacked y los reportes de producción, la proyección razonable ubica la presentación del S26 Ultra entre febrero y marzo de 2026, con disponibilidad escalonada poco después, primero para el Ultra y luego para el resto de la familia.

Si Samsung logra cerrar antes la fabricación del Ultra, podría mantener una comercialización temprana del modelo estrella incluso si S26 y S26+ se desplazan unas semanas, preservando tracción mediática y posicionando al Ultra como el arma principal contra el iPhone 17 Pro Max en el primer trimestre.

Sigue leyendo:

• Diferencias entre Galaxy S24 Ultra y S25 Ultra: ¿Cuál es mejor?

• Filtración reveló una importante mejora en el Samsung Galaxy S26 Ultra

• Samsung Galaxy S25: precio, características y disponibilidad