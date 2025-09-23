Diferencias entre Galaxy S24 Ultra y S25 Ultra: ¿Cuál es mejor?

Samsung volvió a ocupar un lugar central en el mercado tecnológico tras la presentación del Galaxy S25 Ultra, un dispositivo que llega 15 años después del debut de la serie S. La gran duda de los consumidores es si conviene apostar por este modelo o mantenerse en el Galaxy S24 Ultra.

De acuerdo con información oficial de Samsung México, el nuevo S25 Ultra es más delgado y ligero que su predecesor, con un peso de 218 gramos frente a los 232 gramos del S24 Ultra. Además, integra una pantalla de 6.9 pulgadas, ligeramente mayor que las 6.8 pulgadas del modelo anterior.

Estas diferencias se traducen en una experiencia visual más amplia y una portabilidad mejorada. No obstante, ambos dispositivos mantienen características de pantalla similares: un brillo máximo de 2600 nits y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, lo que asegura nitidez y fluidez en todo tipo de entornos.

Autonomía, cámaras y almacenamiento en la gama Ultra

En materia de batería, ambos smartphones comparten la misma capacidad, aunque el S25 Ultra logra extender la autonomía hasta 31 horas de uso continuo, superando en una hora al S24 Ultra. Este aspecto puede ser clave para usuarios que priorizan la duración durante jornadas largas.

El apartado fotográfico también revela novedades. Los dos equipos incorporan un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 MP, pero la ventaja del S25 Ultra radicaen su cámara ultraancha de 50 MP, frente a los 12 MP de su predecesor. La cámara frontal, en cambio, se mantiene en 12 megapíxeles.

En opciones de almacenamiento no existen diferencias: ambos modelos están disponibles en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Con ello buscan atender tanto a usuarios comunes como a creadores de contenido que requieren espacio para gestionar fotos, videos y aplicaciones de alto rendimiento.

Otro aspecto que marca distancia entre los dos modelos es el procesador. El Galaxy S25 Ultra integra el nuevo Snapdragon 8 Elite para Galaxy, exclusivo de esta generación, con CPU de ocho núcleos. Esta actualización promete mejoras sustanciales en eficiencia energética y velocidad de procesamiento frente al S24 Ultra.

Ambos dispositivos cuentan con certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo, una característica clave para quienes buscan durabilidad. De esta forma, la compañía mantiene estándares de seguridad y confiabilidad en equipos diseñados para enfrentar distintos entornos de uso.

Además del S25 Ultra, Samsung expandió su línea de dispositivos plegables con el lanzamiento del Galaxy Z Fold7, el Galaxy Z Flip7 y el Galaxy Z Flip7 FE. Estas nuevas versiones incorporan innovaciones en bisagras, gestión de energía y mejoras en software para optimizar la experiencia en pantallas flexibles.

El Galaxy Z Fold7 ofrece una pantalla principal de mayor tamaño, ideal para multitarea, mientras que el Galaxy Z Flip7 refuerza la portabilidad con su diseño tipo concha y mejoras en cámara. El Galaxy Z Flip7 FE, por su parte, busca democratizar la tecnología flexible con un costo más accesible.

Con esta serie de lanzamientos, Samsung refuerza su posición en el segmento premium y en el emergente mercado de plegables. El debate entre adquirir el Galaxy S25 Ultra o mantenerse en el S24 Ultra dependerá de las prioridades de cada usuario, especialmente en cuanto a potencia, fotografía y autonomía.