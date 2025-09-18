Conoce los dispositivos de Samsung Galaxy que recibirán la actualización One UI8

Samsung comenzó oficialmente la distribución de One UI 8, su nueva capa de personalización basada en Android 16. La actualización incorpora un rediseño de la interfaz, herramientas de inteligencia artificial y mejoras en el rendimiento, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil y personalizada.

El primer grupo de dispositivos en recibirla será la familia Galaxy S25 —incluyendo S25 Ultra, S25+, S25 y S25 Edge—, a partir de esta semana. En los próximos meses, la actualización se ampliará a más de 50 modelos de móviles y tabletas, desde las series S24, S23 y S22, hasta equipos plegables y la gama Galaxy A.

Entre los modelos confirmados destacan: Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra, S22 Ultra y S21 FE, junto con los más recientes Galaxy Z Fold6, Z Flip6 y Fold Special Edition. La serie Galaxy A también forma parte del plan, con equipos como los A56, A55, A54, A36, A26 y A16, además de opciones de entrada como los A07 y A06.

Otros dispositivos

En el segmento de tabletas, la compañía incluyó en el cronograma a los Galaxy Tab S10 Ultra, S10 FE+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S8 Ultra y Tab S8+, lo que refuerza el compromiso de Samsung con la continuidad de software en dispositivos de diferentes gamas.

One UI 8 llega con novedades centradas en inteligencia artificial. Entre ellas, el ‘Borrador de audio’, capaz de limpiar grabaciones en tiempo real, y el nuevo modo multitarea 90:10, que optimiza el uso de aplicaciones en pantalla dividida. También sobresale la función now Bar, que ofrece notificaciones en vivo y un acceso más dinámico a herramientas frecuentes.

Con esta actualización, Samsung busca acelerar los tiempos de distribución en comparación con ciclos anteriores. La compañía asegura que One UI 8 será uno de los lanzamientos más amplios en la historia de sus actualizaciones de software, reforzando su liderazgo en el ecosistema Android.

En paralelo, se recuerda que One UI 7, lanzado sobre Android 15, introdujo cambios significativos en seguridad, animaciones fluidas y personalización con inteligencia artificial. Entre sus funciones destacaron el Asistente inteligente, que sugiere acciones basadas en hábitos, y un Modo de concentración mejorado para silenciar notificaciones y organizar aplicaciones. Además, fortaleció la integración entre móviles, tablets y wearables Galaxy, garantizando mayor continuidad de tareas.

Con One UI 8, Samsung apuesta por consolidar esa evolución y brindar a los usuarios Galaxy una experiencia más rápida, segura y adaptada a la era de la inteligencia artificial.