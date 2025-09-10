Samsung confirmó que está trabajando en su primer teléfono trifold

Samsung ha confirmado oficialmente que planea lanzar su esperado teléfono trifold en lo que resta de 2025, poniendo fin a meses de rumores y filtraciones que lo habían convertido en un secreto a voces dentro de la industria tecnológica.

El secreto a voces de Samsung

Desde principios de año, en el CES 2025, Samsung ofreció pistas sobre el desarrollo de un dispositivo trifold y, a partir de entonces, las especulaciones no dejaron de crecer. Filtraciones, rumores y hasta renders aparecieron en redes sociales mostrando lo que prometía ser el siguiente salto para la línea de plegables Galaxy: un teléfono con tres pliegues que se transforma en tableta casi al instante. La intriga era tal que muchos fans y analistas debatían sobre su posible nombre, características y precio, mientras Samsung se mantenía hermético.

Sin embargo, la confirmación pública llegó gracias a unas declaraciones de TM Roh, jefe de la división móvil de Samsung, quien aseguró al medio coreano The Chosun Daily que el desarrollo del trifold está en sus “etapas finales” y que el lanzamiento oficial debería darse “a finales de este año”. Así, Samsung solo vino a reafirmar lo que ya todos dábamos por hecho: el trifold está listo para debutar, y el hype entre los seguidores de los plegables nunca había sido mayor.

¿Qué sabemos del Galaxy Trifold?

Aunque la presentación oficial será el próximo gran evento de Samsung (rumoreado para el 29 de septiembre), ya se conocen varios detalles técnicos clave.

El teléfono apostará por un chipset Snapdragon 8 Elite , posicionándolo como un tope de gama.



, posicionándolo como un tope de gama. La pantalla principal será de 10 pulgadas , convirtiéndolo en el plegable más grande hasta la fecha de la marca.



, convirtiéndolo en el plegable más grande hasta la fecha de la marca. Adoptaría un diseño con forma de pliegue interno : esto implica una pantalla principal al abrir el dispositivo y una secundaria externa para uso rápido, diferente al Mate XT de Huawei, que usa parte de la pantalla principal como cubierta.



: esto implica una pantalla principal al abrir el dispositivo y una secundaria externa para uso rápido, diferente al Mate XT de Huawei, que usa parte de la pantalla principal como cubierta. El software será One UI 8, optimizado especialmente para la experiencia multitarea y productividad, aprovechando los tres paneles.

A nivel de precio, también hay información relevante. El trifold no será barato: se estima un rango entre $3,000 y $3,500 dólares, lo que lo ubica en el segmento ultra premium — y probablemente con disponibilidad limitada a ciertos mercados internacionales.

Impacto y promesas tecnológicas

Para Samsung, este anuncio es más que un simple lanzamiento: es parte de su estrategia agresiva de innovación y de su promesa de apostar fuerte por la inteligencia artificial. Roh confirmó que el 90% de los “áreas de negocio” de la empresa integrarán IA de manera profunda para 2030, y se espera que el trifold sea uno de los primeros móviles en mostrar funciones avanzadas de IA, optimizadas tanto para productividad como para multimedia y entretenimiento.

La llegada del trifold representa el avance natural en los plegables, un sector que Samsung lleva dominando desde 2019 con los Galaxy Fold y Flip. Sin embargo, el paso hacia los trifolds implica una revolución en diseño industrial, materiales y experiencia de usuario, dando a los fans lo que muchos pedían: un móvil que realmente pueda servir como tableta y computador en uno solo.

Samsung solo ha confirmado lo que el mundo de la tecnología ya intuía: el trifold será la novedad absoluta antes de terminar 2025. Ahora queda esperar los detalles definitivos: ficha técnica completa, disponibilidad global y, sobre todo, las sorpresas en diseño y funciones que presentarán en su próximo evento.

Este lanzamiento puede marcar el comienzo de una nueva competencia frenética entre fabricantes por superar los límites de la versatilidad móvil, y, quién sabe, quizá inaugure una nueva era donde los plegables de múltiples pliegues sean el estándar.

