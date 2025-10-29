Samsung muestra de forma preliminar su primer trifold: así luce el plegable que llegará antes de fin de 2025

Samsung mostró por fin las primeras imágenes de su esperado teléfono con triple pliegue: un prototipo exhibido tras una vitrina en Corea que confirma que el dispositivo está vivo y que su debut oficial se mantiene previsto antes del cierre de 2025, con la promesa de la compañía de lanzarlo “este año” en una presentación formal todavía por anunciar.

La unidad se dejó ver en formato plegado y desplegado, acompañada por una animación que explica su mecanismo, pero sin pruebas en mano, señal de un hardware cercano a producción, aún reservado para un evento de lanzamiento dedicado antes de salir al mercado.

El dispositivo apuesta por dos bisagras y tres paneles con un esquema de pliegue hacia adentro en ambos lados, un estilo tipo “G” que protege las pantallas internas cuando está cerrado y se diferencia del enfoque tipo acordeón visto en rivales recientes.

En la exhibición se mostró en estados plegado y tipo tablet, con una animación al frente que ilustraba la secuencia de apertura y cierre, reforzando la idea de un diseño finalista pero aún no listo para un hands-on público. Esta estrategia minimiza riesgos de fallos tempranos en un formato con más puntos de estrés, a la vez que alimenta el interés de cara al anuncio completo.

Pantallas, cámaras y primeras pistas

Las primeras descripciones coinciden en un panel de portada de 6.5 pulgadas y una superficie interna que ronda las 10 pulgadas al desplegarse por completo, convirtiéndolo en un híbrido teléfono–tablet dentro de un solo cuerpo. Las fotos muestran perforaciones para cámara en ambas pantallas y un módulo trasero de tres cámaras, coherente con la línea Z, además de un formato más ancho en modo tablet que los plegables tipo libro tradicionales. Se han rumoreado componentes de gama élite como Snapdragon 8 Elite y un sensor principal de 200 MP, junto con optimizaciones de One UI para multitarea en triple pliegue, aunque estos detalles siguen pendientes de confirmación oficial.

¿Cuándo llegará el Samsung Trifold?

Samsung reiteró que el trifold se presentará “este año”, es decir, antes de que termine 2025, tras haberlo mostrado en vitrina durante el K‑Tech Showcase del APEC en Gyeongju. Los reportes apuntan a una tirada inicial limitada —entre 50,000 y 100,000 unidades— y un despliegue por países selectos con alta adopción de plegables, lo que cuadra con una estrategia de entrada enfocada en entusiastas. Las estimaciones sitúan el precio por encima de los $2,000 dólares (incluso cerca de $2,800 dólares), con disponibilidad inicial en mercados de Asia y posiblemente otros selectos, a la espera del anuncio definitivo.

Los trifolds son el siguiente escalón tras los plegables tipo libro: prometen una experiencia cercana a 10 pulgadas sin renunciar a la portabilidad, clave para productividad, lectura y multitarea real en movilidad. Con el impulso de rivales, Samsung necesita entrar con una propuesta robusta para liderar la narrativa del segmento premium, y este primer vistazo sugiere que el salto de concepto a hardware casi final ya ocurrió. Si One UI y Android ajustan bien continuidad de apps, ventanas y barra de tareas para el triple pliegue, podría marcar diferencia en ergonomía y durabilidad percibida frente a diseños alternativos.

