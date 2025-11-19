Samsung pide a sus usuarios actualizar sus smartphones y evitar fallas críticas

Samsung emitió una advertencia directa a sus usuarios para instalar cuanto antes el parche de seguridad más reciente, luego de que se confirmara la presencia de vulnerabilidades catalogadas como críticas en algunos de sus modelos. La actualización, correspondiente al paquete de noviembre de 2025, ya comenzó a desplegarse en distintos mercados.

Un parche que corrige más de 40 fallas

De acuerdo con Android Central, la compañía inició la distribución del parche en Corea del Sur y Vietnam para los Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip de generaciones recientes. El informe detalla que la actualización incluye la corrección de alrededor de 40 vulnerabilidades, entre ellas dos etiquetadas como de severidad crítica por su potencial para comprometer el control del dispositivo o facilitar accesos no autorizados.

El Galaxy S25 Ultra es uno de los dispositivos que contará con la actualización.

Según el mismo medio, estas dos fallas podrían permitir que un usuario malintencionado ejecutara código remoto o accediera a información del usuario sin permiso, razón por la cual Samsung priorizó su resolución en el paquete de seguridad.

Samsung urge a actualizar cuanto antes

De acuerdo con Faith & Culture, la empresa recalcó que este parche no incorpora nuevas funciones ni cambios de sistema, pues se trata exclusivamente de una actualización destinada a reforzar la seguridad y estabilidad del dispositivo. El mensaje del fabricante fue claro: todos los usuarios cuya actualización esté disponible deben instalarla inmediatamente.

Algunos modelos no han recibido aún la actualización de manera global, ya que el despliegue depende de la región y delfirmware, un proceso habitual en las actualizaciones de la marca. Pese a ello, Samsung insistió en que los teléfonos compatibles recibirán la notificación tan pronto como el paquete esté listo para su descarga.

Qué deben hacer los usuarios

Samsung recordó que los parches mensuales pueden marcar la diferencia entre mantener un dispositivo seguro o exponerlo a riesgos innecesarios. Para verificar la disponibilidad del parche, los usuarios deben ir a:

Ajustes

Actualización de software

Descargar e instalar

En caso de que aún no aparezca, las fuentes especializadas recomiendan revisar periódicamente durante los próximos días hasta que el despliegue se complete.

Una señal de alerta para todos los modelos Galaxy

Según Android Central, aunque los primeros modelos en recibir el parche fueron los plegables, el fabricante suele extender estas correcciones a otras líneas Galaxy, incluidas las series S y A, dependiendo del calendario interno de cada región y operador.

La advertencia de Samsung subraya la importancia de mantener los dispositivos actualizados, especialmente ante fallas críticas que pueden comprometer la privacidad, las aplicaciones y los datos personales.

Continúa leyendo:

Samsung muestra de forma preliminar su primer trifold: así luce el plegable que llegará antes de fin de 2025

Galaxy S26 Ultra: fecha de lanzamiento y qué podemos esperar del próximo buque insignia de Samsung

La verdad sobre el mito del arroz: por qué nunca deberías meter tu móvil mojado en él





