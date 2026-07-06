Adiós a los precios bajos, así quedarán los nuevos Galaxy Watch 9

Samsung parece decidida a que 2026 sea el año de “todo sube” y las billeteras de sus fans lo van a sentir en cada rincón del portafolio. Una filtración reciente reveló que los Galaxy Watch 9 y el Watch Ultra 2 llegarán con precios más altos que sus antecesores, y como si eso no fuera suficiente, todo indica que los plegables de la marca también seguirán esa misma tendencia alcista.

Los relojes también se encarecen

La fuente detrás de esta filtración es considerada bastante confiable dentro del ecosistema tech, y sus datos apuntan a subidas que rondan los 30 euros en casi todas las variantes del Galaxy Watch 9. El modelo más básico, el de 40 milímetros con Bluetooth, pasaría a costar 409 euros, mientras que la versión con módem LTE llegaría a los 459 euros. Si prefieres la caja de 44 milímetros, el precio con Bluetooth sería de 439 euros y la variante celular alcanzaría los 489 euros.

El Galaxy Watch Ultra 2 tampoco se salva de este movimiento y su precio treparía hasta los 749 euros, 50 euros más que su predecesor lanzado en 2024. Lo curioso es que este modelo solo estará disponible con conectividad LTE, así que quienes buscaban una opción más económica dentro de la línea Ultra tendrán que replantearse el presupuesto. Estas cifras corresponden al mercado europeo, aunque suelen ser un buen termómetro de lo que veremos en otras regiones cuando Samsung confirme oficialmente los precios en el evento Unpacked de julio.

Vale la pena mencionar que estos wearables se presentarán oficialmente el 22 de julio, así que la confirmación oficial está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, la comunidad tech ya empieza a especular sobre si estos incrementos responden a mejoras reales en hardware o simplemente a un ajuste general de precios en toda la industria.

Plegables con etiquetas más altas

Los rumores sobre los futuros Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra y Z Flip 8 confirman que la subida de precios no se quedará solo en los relojes. Según la filtración más reciente, el Z Fold 8 Ultra con 256 GB arrancaría en 2.199 euros, lo que representa 100 euros más que la generación anterior. La versión de 512 GB llegaría a 2.399 euros, con un salto de 180 euros, y quienes quieran el tope de gama con 1 TB de almacenamiento tendrían que desembolsar 2.799 euros, un incremento de 280 euros respecto al modelo previo.

Lo interesante es que el Z Fold 8 estándar, sin el sufijo Ultra, mantendría su precio base sin cambios significativos, lo que sugiere que Samsung está reservando el golpe económico más fuerte para su gama premium. Esta estrategia no es del todo nueva para la marca, porque ya en 2025 la compañía sorprendió al congelar precios en mercados como Estados Unidos y Corea del Sur para impulsar la adopción de plegables. Sin embargo, este año todo apunta a que esa pausa llegó a su fin.

Un patrón que ya venía sonando

Estos aumentos no aparecen de la nada, porque desde principios de año ya se hablaba de ajustes de precio en modelos como el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy S25 Edge en Corea del Sur. La tendencia parece confirmar que Samsung está reestructurando su estrategia de precios en casi toda su línea premium, desde smartphones hasta wearables, algo que probablemente responda al aumento en costos de componentes y a la inflación global que golpea a toda la industria tecnológica.

Para quienes ya tenían en la mira alguno de estos dispositivos, tal vez valga la pena adelantar la compra antes de que lleguen los nuevos precios oficiales. Y para los que aún dudaban entre esperar o no al próximo Unpacked, esta filtración podría ser justo el empujón que necesitaban para tomar una decisión antes del 22 de julio.

Sigue leyendo:

• Samsung Galaxy S26: el teléfono que lo apuesta todo por las funciones con IA

• Malas noticias para los fans de Samsung: los precios de estos tres modelos subirán muy pronto

• Samsung Galaxy S26 Ultra: precio, especificaciones y funciones de IA que lo ponen en la pelea por el mejor Android de 2026