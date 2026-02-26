Samsung Galaxy S26 Ultra: precio, especificaciones y funciones de IA que lo ponen en la pelea por el mejor Android de 2026

Samsung acaba de confirmar lo que muchos esperaban y es que el Galaxy S26 Ultra es el smartphone Android más avanzado que la marca coreana ha lanzado en su historia, y sus especificaciones técnicas no dejan lugar a dudas. Con un procesador de última generación, una pantalla revolucionaria y un ecosistema de inteligencia artificial sin precedentes en Android, este teléfono no solo redefine lo que significa ser tope de gama —directamente le planta cara al iPhone 17 Pro Max de Apple.

Procesador y pantalla

El Galaxy S26 Ultra viene impulsado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, un chipset diseñado en exclusiva para Samsung junto con Qualcomm. Esta unión entrega mejoras del 19% en CPU, 24% en GPU y un asombroso 39% en el rendimiento de la NPU —la unidad dedicada a tareas de inteligencia artificial— en comparación con su predecesor. Para quienes no son expertos en tecnología, eso se traduce en un teléfono que responde más rápido, procesa fotos con mayor detalle y ejecuta herramientas de IA de forma fluida y continua.

La pantalla del S26 Ultra mide 6.9 pulgadas con resolución QHD+ de 1800 x 3440 píxeles y tasa de refresco adaptable de 144 Hz, frente a los 120 Hz del iPhone 17 Pro Max, que trabaja con una resolución de 1320 x 2868 píxeles. En términos prácticos el Galaxy S26 Ultra tiene una pantalla notablemente más nítida y fluida. Además, ambos teléfonos incorporan el mismo tamaño de pantalla de 6.9 pulgadas, lo que demuestra que Samsung diseñó este modelo para competir de tú a tú con lo mejor de Apple.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra y en qué colores está disponible?

El precio del Samsung Galaxy S26 Ultra en Estados Unidos parte desde $1,299 dólares, manteniendo el mismo precio que tuvo el Galaxy S25 Ultra. Samsung tomó la decisión de no subir los precios pese al incremento en los costos de fabricación, lo que representa una ventaja importante frente a otros fabricantes premium.

El teléfono estará disponible en cuatro colores estándar: Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo. Quienes compren directamente en Samsung.com tendrán acceso exclusivo a dos opciones adicionales: Oro Rosado y Sombra Plata. La preventa ya está activa desde el 25 de febrero, y las unidades estarán disponibles para entrega a partir del 11 de marzo de 2026.

Las nuevas funciones de IA del Samsung Galaxy S26 Ultra que cambian la forma de usar tu teléfono

La inteligencia artificial es el corazón del Galaxy S26 Ultra. Samsung consolidó bajo la plataforma Galaxy AI un conjunto de herramientas que trabajan en segundo plano de manera silenciosa, anticipando necesidades sin que el usuario tenga que hacer nada. A diferencia de generaciones anteriores, donde la IA era un complemento, aquí es el motor principal de toda la experiencia.

Estas son las nuevas funciones de Galaxy AI que trae el S26 Ultra:

Now Nudge: sugiere automáticamente contenido relevante según el contexto; por ejemplo, si un contacto pide fotos de un viaje reciente, el teléfono propone directamente las imágenes de la Galería sin que tengas que buscarlas



sugiere automáticamente contenido relevante según el contexto; por ejemplo, si un contacto pide fotos de un viaje reciente, el teléfono propone directamente las imágenes de la Galería sin que tengas que buscarlas Now Brief: muestra recordatorios personalizados y oportunos sobre eventos importantes, como reservas o actualizaciones de viaje, basándose en el contexto del usuario



muestra recordatorios personalizados y oportunos sobre eventos importantes, como reservas o actualizaciones de viaje, basándose en el contexto del usuario Photo Assist mejorado: permite editar fotos con instrucciones en lenguaje natural; puedes cambiar el día por la noche, añadir elementos a una imagen o eliminar manchas de la ropa simplemente describiéndolo con palabras



permite editar fotos con instrucciones en lenguaje natural; puedes cambiar el día por la noche, añadir elementos a una imagen o eliminar manchas de la ropa simplemente describiéndolo con palabras Creative Studio: integra la creación de contenido visual en un solo espacio; a partir de un boceto, una foto o un mensaje, genera stickers, invitaciones y fondos de pantalla personalizados



integra la creación de contenido visual en un solo espacio; a partir de un boceto, una foto o un mensaje, genera stickers, invitaciones y fondos de pantalla personalizados Circle to Search con Google actualizado: reconoce múltiples objetos dentro de una imagen al mismo tiempo, permitiendo búsquedas visuales más profundas con un solo gesto



reconoce múltiples objetos dentro de una imagen al mismo tiempo, permitiendo búsquedas visuales más profundas con un solo gesto Escáner de Documentos con IA: elimina distorsiones, arrugas y dedos de los escaneos de forma automática, y organiza múltiples imágenes en un solo PDF



elimina distorsiones, arrugas y dedos de los escaneos de forma automática, y organiza múltiples imágenes en un solo PDF Video Nightography mejorado: mantiene los videos nítidos y vibrantes en condiciones de poca luz; ideal para conciertos, eventos nocturnos o cualquier escena oscura



mantiene los videos nítidos y vibrantes en condiciones de poca luz; ideal para conciertos, eventos nocturnos o cualquier escena oscura Call Screening: identifica llamadas desconocidas y resume la intención de la llamada usando IA, ayudando a filtrar spam o llamadas no deseadas



identifica llamadas desconocidas y resume la intención de la llamada usando IA, ayudando a filtrar spam o llamadas no deseadas Asistentes múltiples: el teléfono integra Bixby mejorado, Google Gemini y Perplexity como agentes de IA; el usuario elige cuál prefiere según la tarea que quiera realizar

Privacidad y cámaras

El S26 Ultra también introduce la Pantalla de Privacidad integrada, una tecnología inédita en la industria móvil que controla cómo los píxeles dispersan la luz, limitando lo que los demás pueden ver desde ángulos laterales sin afectar la calidad de imagen para el usuario frontal. Es la primera vez en la historia que un smartphone incorpora esta tecnología directamente en el hardware de la pantalla, sin necesidad de láminas o filtros externos.

En cuanto al sistema de cámaras, el Galaxy S26 Ultra monta un sistema cuádruple liderado por un sensor principal de 200 MP con apertura f/1.4, acompañado de un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 5x y otro teleobjetivo de 10 MP con zoom 3x. El iPhone 17 Pro Max, en comparación, utiliza tres cámaras traseras de 48 MP cada una. Ambos graban video en 4K, pero el S26 Ultra es capaz de grabar en 8K a 30 fps, una capacidad que Apple todavía no ofrece en sus dispositivos.

Autonomía y actualizaciones

La batería del S26 Ultra es de 5,000 mAh con Super Fast Charging 3.0 que permite alcanzar el 75% de carga en solo 30 minutos con un cargador de 60W. Además incluye carga inalámbrica de 25W y carga inalámbrica inversa de 4.5W para cargar accesorios como auriculares o relojes inteligentes. El iPhone 17 Pro Max tiene una batería ligeramente mayor de 5,088 mAh, aunque Apple no ha especificado la velocidad máxima de carga por cable.

Con Android 16 y One UI 8.5, seis años garantizados de actualizaciones de seguridad, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y certificación IP68, el Samsung Galaxy S26 Ultra es, con datos en mano, el smartphone Android más completo del mercado en 2026, y un rival de peso real para el iPhone 17 Pro Max.

