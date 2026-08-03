Apple Upgrade: la guía práctica para rentar tu próximo iPhone, Mac, iPad o Apple Watch

Si ya decidiste sumarte a Apple Upgrade pero tienes mil preguntas rodando en la cabeza, tranquilo porque aquí te resolvemos todas las dudas que suelen surgir antes de firmar el contrato de leasing. Este programa, operado por Klarna, te permite pagar mensualidades bajas por tus dispositivos favoritos y cambiarlos cuando quieras, así que vale la pena entender bien la letra pequeña antes de meterte.

Así funciona la inscripción a Apple Upgrade

Para aplicar necesitas tener a la mano tu nombre legal, fecha de nacimiento, teléfono, correo, dirección de facturación y número de seguro social, además de una tarjeta de crédito o débito válida (las prepagadas no aplican). También debes ser residente de Estados Unidos, tener al menos 18 años o la mayoría de edad en tu estado, y poder recibir códigos de verificación por mensaje de texto.

Una de las mejores noticias es que la solicitud no afecta tu historial crediticio, ya que Klarna hace una revisión de crédito “soft” para aprobarte. Así que puedes aplicar sin miedo a que tu score baje solo por consultar.

Si vas a rentar un iPhone, hay un detalle importante que muchos ignoran, tienes que conectar el equipo a AT&T, T-Mobile o Verizon al momento de inscribirte, aunque el teléfono siempre queda desbloqueado y puedes cambiar de operador después. Para iPad, Mac o Apple Watch no necesitas ningún operador.

Qué puedes rentar y cómo ajustar tu pago mensual

Apple Upgrade cubre casi toda la línea actual, incluyendo iPhone (salvo el iPhone 16), MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, Apple Watch Ultra y Apple Watch Series 11. Sí, puedes rentar varios dispositivos a la vez, solo que cada uno requiere su propia solicitud y su propio contrato de leasing por separado.

Algo que sorprende a varios usuarios es que no se puede agregar un pago inicial para reducir la mensualidad, así que el monto que ves en pantalla es fijo desde el arranque. Lo que sí puedes hacer es canjear un dispositivo actual mediante Apple Trade In al momento de inscribirte, y ese crédito se reparte entre todos los pagos de tu periodo inicial para hacerlos más ligeros. Ojo porque ese beneficio solo aplica en la primera inscripción, no cuando haces un upgrade posterior.

En cuanto a costos ocultos, la buena noticia es que no hay cargos extra metidos en tu mensualidad, aunque sí puedes enfrentar una tarifa por daños si el equipo no vuelve en buen estado, o una tarifa por terminar el contrato antes de tiempo. Y aquí va algo clave, AppleCare no viene incluido en el leasing como sí pasaba con el viejo programa de iPhone, así que si quieres protección tendrás que agregarla dentro de los primeros 60 días y pagarla por separado.

Qué pasa cuando termina tu contrato de leasing

Si compraste online y elegiste recoger tu equipo en tienda, mejor no lo dejes olvidado, porque si no pasas por él dentro de 7 días tu leasing se cancela automáticamente y te reembolsan cualquier cargo aplicado.

Apple no te va a dejar en visto cuando se acerque el momento de renovar, la compañía te avisa apenas eres elegible para actualizar tu dispositivo sin pagar tarifa de upgrade, aunque puedes desactivar esas notificaciones si prefieres revisar tu estado manualmente en la app.

Al llegar al final del plazo inicial tienes tres caminos disponibles, puedes actualizar a un modelo nuevo devolviendo el actual, puedes salir del programa regresando el equipo, o puedes comprarlo por completo pagando el saldo pendiente a través de Klarna. Si no tomas ninguna decisión, el contrato se extiende mes a mes hasta por seis meses, y ojo porque en ese periodo tu pago puede subir si tenías crédito de trade-in aplicado.

Sobre los costos exactos, actualizar al final del plazo no tiene tarifa, pero hacerlo antes de tiempo implica pagar hasta el equivalente de los pagos restantes. Salir del programa a tiempo tampoco cuesta nada extra, pero cancelar antes te cobra una tarifa similar a la de upgrade. Y si decides quedarte con el dispositivo, el precio de compra es simplemente el valor de lista menos lo que ya pagaste y menos cualquier crédito de trade-in pendiente, más impuestos.

Sigue leyendo:

• Apple Upgrade llega con una idea que cambia cómo compras un iPhone

• Apple Upgrade podría hacer realidad el iPhone 18 Pro Max por menos de $60 al mes

• Apple Upgrade cambia las reglas del juego para comprar tecnología Apple