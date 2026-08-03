Apple Upgrade cambia las reglas del juego para comprar tecnología Apple

Seguramente ya te estás preguntando cuáles son exactamente los equipos de Apple que podrás usar bajo este nuevo esquema de leasing, y la respuesta te va a sorprender por lo amplia que es. Apple Upgrade es el programa que Apple lanzó en sociedad con Klarna el 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, y permite pagar en cuotas mensuales el iPhone, iPad, Mac o Apple Watch en lugar de soltar el precio completo de una sola vez.

La propuesta también incluye la posibilidad de cambiar tu dispositivo por un modelo nuevo cuando termine el plazo, algo que llega justo cuando Apple retiró su viejo Programa de actualización de iPhone para reemplazarlo con esta versión mejorada.

Lo que hace especial a este lanzamiento es que ya no se trata solo del iPhone. Apple Upgrade abre la puerta a rentar prácticamente toda la línea de productos estrella de la marca, algo que nunca habían ofrecido de forma tan amplia. Eso significa que puedes armar tu setup completo de Apple, teléfono, tablet, laptop y reloj, sin desembolsar el precio total desde el primer día.

Cuántos y cuáles equipos puedes rentar con Apple Upgrade

El catálogo disponible cubre cuatro categorías completas, iPhone, Apple Watch, Mac e iPad, con casi todos los modelos actuales dentro del programa. En iPhone puedes elegir entre el iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Para Apple Watch, las opciones son el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. En el terreno de las Mac, entran la MacBook Air con chip M5, la MacBook Pro con la familia M5, la iMac con chip M4 y la Mac Studio. Y en tablets, el menú incluye iPad Air, iPad Pro y iPad mini.

Ahora, no todo está en la mesa. Hay algunos modelos que Apple decidió dejar fuera del programa, así que vale la pena tenerlos en cuenta:

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Apple Watch SE

MacBook Neo y Mac mini

iPad con chip A16

Studio Display

Estos siete productos quedan excluidos porque, según Apple, no cumplen con los criterios establecidos para entrar al esquema de leasing.

Apple Upgrade ofrece opciones de leasing que van desde 12 hasta 36 meses dependiendo del dispositivo Crédito: Gemini | Cortesía

Cómo funcionan los plazos de 12 y 24 meses

Aquí viene la parte que más le importa a tu bolsillo. Los plazos varían según el tipo de dispositivo y no todos los productos tienen la misma flexibilidad de tiempo. El iPhone y el Apple Watch se pueden rentar a 12 o 24 meses, mientras que la Mac y el iPad manejan periodos más largos, de 24 o 36 meses. Es una lógica que tiene sentido si lo piensas, porque un teléfono suele renovarse más rápido que una laptop o una tablet.

La regla general que notarás en las imágenes de precios es que el plazo de 24 meses siempre sale más barato al mes que el de 12 meses, aunque termines pagando un poco más en total por el tiempo extra de financiamiento. Esto aplica para todos los dispositivos, sin excepción, y es la razón por la que muchos usuarios prefieren estirar el plazo aunque tengan el dinero para pagar en menos tiempo.

Beneficios extra que hacen más atractivo el plan

Más allá de las cuotas, Apple metió algunos elementos interesantes para enamorar a los clientes. Si entregas tu dispositivo actual mediante Apple Trade In al inscribirte, tu mensualidad baja todavía más. Y si pagas con Apple Card, te llevas un 3% de reembolso en Daily Cash en cada cuota, aunque hay cierta confusión sobre cómo funciona esto exactamente porque Klarna no acepta tarjetas de crédito tradicionales como método de pago.

Otro punto clave es que la revisión de crédito para aprobarte es “soft”, o sea que no te afecta el historial crediticio al solicitarlo. Eso reduce bastante la fricción para quien quiera probar el programa sin miedo a dañar su puntaje. Al final del leasing tienes tres caminos, renovar a un modelo nuevo, comprar el dispositivo con un pago final, o simplemente devolverlo y salir del programa sin compromisos adicionales.

Vale la pena aclarar que Apple Upgrade solo está disponible para residentes de Estados Unidos por ahora, y que el iPhone rentado siempre llega desbloqueado, aunque necesitas elegir un plan pospago con AT&T, T-Mobile o Verizon para calificar. AppleCare+ tampoco viene incluido en el precio del leasing, así que si quieres esa protección extra, tendrás que sumarla por separado a tu mensualidad.

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