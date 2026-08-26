Pareja de California arrestada en México por crimen en Fresno en 2025

Una pareja de California fue arrestada en México y extraditada a California por su presunta implicación en el homicidio a golpes de un hombre que ocurrió en 2025 en el condado de Fresno.

Misty Gómez, de 32 años, y Antonio García, de 40, ambos residentes del condado de Tulare, fueron detenidos en México en relación con un homicidio en la ciudad de Clovis.

El Departamento de Policía de Clovis dijo que el 18 de diciembre de 2025, la víctima, identificada como Geoffrey Bernardi, de 37 años, fue encontrada gravemente golpeada cerca de un canal en la intersección de Barstow Avenue y Peach Avenue.

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Según los funcionarios del departamento, el hombre fue trasladado a un hospital. Sin embargo, menos de dos días después, la víctima falleció a pesar de los esfuerzos de los servicios médicos por salvarle la vida, tanto en el lugar del ataque como en el hospital.

Durante la investigación, los detectives identificaron a Gómez y a García como sospechosos del homicidio de Bernardi.

De acuerdo con las autoridades, Misty Gómez, a pesar de estar casada con García, mantenía una relación sentimental con Geoffrey Bernardi.

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En declaraciones a la emisora KSEE, la madre de Bernardi, Erin Adams, declaró que su hijo conoció a Gómez por internet. Ambos salieron durante unos dos meses, pero Geoffrey, según su madre, desconocía que la mujer hispana estaba casada.

“Era una mentirosa muy hábil. Ni siquiera puedo imaginarme golpeando a alguien, y ser tan violenta, tan manipuladora y teniendo un marido del que mi hijo no sabía que tenía. Mintió“, expresó Erin Adams.

Geoffrey Bernardi era un ingeniero de sonido y tramoyista, miembro del sindicato IATSE Local 158, que impartía formación técnica profesional en el Distrito Escolar Unificado de Clovis.

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Bernardi también colaboraba en el diseño y la tecnología audiovisual para las producciones teatrales del distrito, según el periódico Los Angeles Times.

Los investigadores localizaron a Gómez y García en México, donde se habían estado escondiendo durante meses tras el homicidio de Bernardi en el condado de Fresno.

Se informó que Misty Gómez también se llevó a México a sus dos hijos pequeños, de una relación anterior, que habían sido reportados como desaparecidos desde abril en el condado de Tulare.

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El 19 de agosto, miembros del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos localizaron a la pareja de California en México y fueron arrestados para extraditarlos a California.

Los dos hijos de la mujer hispana quedaron bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil, y se tenía previsto que se entregarían a miembros de su familia.

No quedaba claro si la fiscalía de distrito del condado de Fresno había presentado cargos formales contra Misty Gómez y Antonio García en relación con el homicidio de Geoffrey Bernardi.

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