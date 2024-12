Hispana muere baleada por su hijo de 2 años en California

Una mujer hispana de 22 años falleció de un balazo después de que su hijo de 2 años accionó una pistola de forma accidental la semana pasada, informó el Departamento de Policía de Fresno.

Las autoridades, que identificaron a la víctima como Jessinya Mina, dijeron que el incidente ocurrió la noche del viernes 6 de diciembre en el área de Fresno Street y San José Avenue, en el noreste de Fresno, en el complejo de apartamentos Butterfly Grove.

De acuerdo con la policía de Fresno, el hijo de Jessinya tuvo a su alcance un arma de fuego que no estaba debidamente asegurada, en el interior del apartamento.

Sigue leyendo: Dos niños fueron apuñalados en el interior de un centro comercial de Fresno; la policía arrestó a un pandillero

“El arma de fuego estaba guardada en un lugar al que el niño tenía acceso y, en un momento, cuando manipulaba esa arma en particular, el niño pudo accionar el gatillo y, de hecho, golpeó a Mina mientras estaba acostada en la cama”, dijo el teniente Paul Cervantes, del Departamento de Policía de Fresno.

Después de recibir informes sobre el tiroteo, oficiales de la policía acudieron al complejo de apartamentos. Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron al novio de Mina, Andrew Sánchez, de 18 años, cuando intentaba llevar a la mujer a un hospital.

Las autoridades intervinieron para trasladar a la víctima a un centro médico, pero la mujer hispana falleció más tarde.

Sigue leyendo: Madre e hijo son asesinados a tiros después de un disturbio familiar en residencia de Fresno

La hermana de Jessinya, Jessica Rodríguez, declaró que Sánchez no atendió la petición de su novia de no tener un arma de fuego en el apartamento.

“Ahora, debido al descuido de su novio, su arrogancia, su irresponsabilidad y al descuido de los deseos de mi hermana de nunca tener un arma en su casa, se ha ido para siempre“, dijo Jessica.

Además de su hijo de 2 años, Jessinya también era madre de una hija de siete meses.

Sigue leyendo: Adulto hispano murió atropellado en Fresno; autoridades buscan al culpable, que se dio a la fuga

La policía dijo que Sánchez fue arrestado y se le trasladó a la cárcel del Condado de Fresno acusado de almacenamiento negligente de un arma de fuego y por poner en peligro a un menor.

Sin embargo, Andrew Sánchez recuperó la libertad después del pago de una fianza y se mencionó que el sujeto no tiene antecedentes penales.

Especialistas recomendaron el uso de candados para armas en caso de tener armamento en casa para mantener la seguridad y evitar que ocurran accidentes de este tipo.

Sigue leyendo: A puñaladas asesinan a hombre en silla de ruedas en Fresno

“Cuando la tienes almacenada de esa manera, la pistola no dispara porque no puedes ponerle munición; cuando no tienes un seguro como este, se puede disparar, se puede cargar”, dijo a la cadena ABC el oficial de policía de Fresno, Luke Tran.

Las autoridades dijeron que esta tragedia es un recordatorio a las personas sobre la manera en que conservan las armas en sus domicilios, lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sigue leyendo: Adolescente hispana falleció en accidente provocado por conductor de 17 años presuntamente ebrio, en Fresno

El Departamento de Policía de Fresno dijo que en su sede tiene un suministro gratuito limitado de cerraduras para armas.

Jessica creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico que ayude a cubrir el pago de los servicios funerarios de su hermana y para cuidar a los dos hijos que deja.

Sigue leyendo:

· Hombre hispano murió bajo custodia de la policía de Fresno; se había resistido al arresto

· Dos hombres arrestados en Fresno por detonar armas de fuego en la vía pública

· Policía de Fresno investiga asesinato de hombre hispano encontrado en un estacionamiento