Policía de Fresno investiga asesinato de hombre hispano encontrado en un estacionamiento

Un hombre hispano falleció el pasado sábado después de recibir un disparo de arma de fuego en el centro de la ciudad de Fresno.

Marco Barrera, de 48 años, fue encontrado con una herida de bala por los oficiales que respondieron a una llamada y a una activación de “shotspotter” en las calles First y Tulare, aproximadamente a las 3:30 a.m.

After the shooting occurred, police say the suspect fled the scene towards First Street and then disappeared out of view.https://t.co/k16bFojaRt

