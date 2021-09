Hombre hispano murió bajo custodia de la policía de Fresno; se había resistido al arresto

Un hombre hispano que era buscado por una serie de delitos murió la tarde de este sábado cuando se encontraba bajo custodia de la policía de Fresno.

El sospechoso, residente de la localidad de Parlier, tuvo una pelea con los elementos policiacos al resistirse a su arresto.

Los oficiales informaron que, Jorge Calleres, de 39 años, había sido arrestado por dispararle a su expareja en la cara y robarle el auto a una madre y a sus cuatro hijos.

Authorities have identified a man who they say died in custody after officers attempted to detain him for allegedly shooting his ex-girlfriend in the face and carjacking a mother and her four children Saturday afternoon.https://t.co/Qqds2XwF4g

