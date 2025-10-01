Invitan a marchar contra las redadas y el odio de Trump

Líderes proinmigrantes lanzaron una invitación a la comunidad para que se unan a una marcha que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a partir de las 10 de la mañana y que saldrá del puente de la calle 6 en el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles, a la altura de la calle Mateo.

“Estamos aquí porque hoy es el 1 de Octubre. Es el comienzo de otra fase de crueldad de la Administración Trump. Hoy también se cumplen 117 días desde el inicio de las redadas en Los Ángeles, y marca el comienzo del nuevo año fiscal y presupuestario”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Además – dijo – que hoy el gobierno de Trump ha decidido paralizar el funcionamiento del gobierno federal.

“La nefasta ley que aprobó, con un presupuesto adicional de $170,000 millones, refuerza la obsesión del presidente Trump por perseguir y atacar a los inmigrantes en Estados Unidos, reduciéndolos a la categoría de seres inferiores”.

La marcha de 1.5 millas saldrá de la calle 6 hacia la Avenida Alameda, luego tomará las calles Primera y Central para concluir frente al museo japonés.

Preparados para participar en la marcha contra las redadas del 4 de octubre en Los Ángeles. Crédito: CHIRLA | Cortesía

Enfatizó que esta ley autoriza oficialmente a las autoridades a actuar con violencia contra los inmigrantes y las personas de color, independientemente de su apariencia, su idioma, su lugar de trabajo o su residencia.

“Pero no nos equivoquemos: la administración Trump, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y los numerosos agentes federales que ha reclutado para realizar su trabajo sucio no esperaron a que el nuevo presupuesto entrara en vigor”.

Señaló que desde el 20 de enero, el primer día de esta administración, han estado sembrando el caos, perturbado la vida de las comunidades, causado sufrimiento, aterrorizado a las familias, dejado a cientos de niños desamparados después de separarlos de sus padres.

“El 1 de octubre también marca el día en que las crueles y antidemocráticas políticas de la administración Trump afectarán a 20 millones de estadounidenses, dejándolos sin acceso a la atención médica o obligándolos a pagar primas mucho más caras”.

Dijo que esto agravará la desigualdad y la desesperación de los trabajadores, allanando el camino para una mayor persecución, desplazamiento y discriminación contra los inmigrantes en todo el país.

Frente a la guerra que ha desatado Trump, Salas dijo que la gente se está levantando, y unidos lucharán por el pueblo.

“Marcharemos por las calles. Nos presentaremos en todos los ayuntamientos y en las capitales de los estados para exigir nuestros derechos, y llevaremos nuestra lucha hasta el Congreso”.

Y recordó que también están luchando en los tribunales para garantizar que se respeten los derechos de los inmigrantes.

Unidos para participar en la Marcha del 4 de octubre contra las redadas en Los Ángeles. Crédito: CHIRLA | Cortesía

“Por eso, invitamos a todos a unirse a nosotros el 4 de octubre a las 10:00 en el hermoso puente de la Calle 6 para marchar juntos”.

Y convocó a todos a participar para detener la crueldad, el caos y la corrupción.

“Únete a nosotros, al pueblo de este país, porque el pueblo nunca será derrotado, porque el pueblo se levanta. El pueblo es la fuerza, no el sistema”, clamó.

Al evento de invitación a la marcha llegaron representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes de Nueva York, Illinois, Washington D.C. y Maryland quienes apoyarán a los angelinos en la demostración del 4 de octubre.

Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition dijo que desde California hasta Illinois, pasando por Tennessee y Florida, hasta llegar a Nueva York y Maine, están luchando unidos, en oposición a la crueldad del gobierno de Trump.

“Nos resistimos a su estrategia de sembrar el caos, el pánico y el miedo, porque para ellos nunca se ha tratado de seguridad, sino de crueldad, y ese es su objetivo”.

Dijo que hoy es el primer día de la paralización del gobierno, pero el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) es la única agencia que no se ha paralizado.

“Esta mañana, su incompetencia quedó de nuevo en evidencia, no solo aquí en California, sino también en Nueva York. Nuestros familiares acudieron a los tribunales, como se les había indicado, pero se encontraron con que estaban cerrados, y mientras tanto, otras personas son engañadas, detenidas y desaparecidas”.

Expuso que este es un momento para seguir luchando y recordar que somos la mayoría y ellos son la minoría.

Angélica Salas convoca a la marcha del 4 de octubre en Los Ángeles. Crédito: CHIRLA | Cortesía

Awawdeh pidió a los manifestantes reunidos en el puente de la calle 6 donde iniciará la marcha este sábado 4 de octubre corear con todas sus fuerzas la siguiente consigna:

“Queremos justicia, queremos paz. Queremos que desaparezca el ICE de nuestras calles. Queremos justicia. Queremos paz!.

Lawrence Benito, director ejecutivo de la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, dijo que hemos visto tácticas cada vez más agresivas por parte de ICE y la amenaza de uso de la Guardia Nacional.

“En las calles de Chicago, vemos arrestos sin orden judicial, el secuestro de nuestros vecinos y la separación de familias por parte de una agencia que abusa de su poder y actúa por encima de la ley”.

Afirmó que trabajarán para cambiar las leyes de inmigración; y llamó a invertir en programas que realmente ayudan a mantener seguras a las comunidades y les dan a las personas las herramientas para prosperar.

“Invirtamos en salud, vivienda, educación y en los derechos de los trabajadores. Defendamos el debido proceso, la justicia y los derechos de los inmigrantes y las comunidades vulnerables”.

Y agregó: “Exijamos el fin de la discriminación racial, el fin de las redadas, el fin del odio y el fin de las tácticas de intimidación. Somos mejores que esto, y juntos podemos mostrar un nuevo camino a seguir”.

Este miércoles 1 de octubre entra en vigor el año fiscal, lo que significa que el gobierno de Trump comenzará a destinar miles de millones de dólares para sus planes de deportación masiva.

Según la One Big Beautiful Bill, promulgada el 4 de julio de 2025, el gobierno de Trump recibió un presupuesto superior a los $170,000 millones para la aplicación de la legislación migratoria durante un período de cuatro años, hasta septiembre de 2029.

Este financiamiento tiene como objetivo deportar a un millón de inmigrantes al año.