Gobernador de Illinois acusa a Trump de desplegar a la Guardia Nacional para controlar las elecciones

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, afirma que el presidente Donald Trump está desplegando a la Guardia Nacional en varios estados con el objetivo de controlar las elecciones intermedias a efectuarse el año entrante.

Desde principios de agosto, bajo el argumento de disminuir los delitos en Washington, el jefe de la nación tomó el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), además de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

“Nuestra capital ha sido invadida por pandillas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes, jóvenes desenfrenados, drogadictos, maníacos y personas sin hogar, y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder”, expresó.

Días después, Trump calificó como exitosa su estrategia, pues el personal asignado a patrullar las calles de capital logró arrestar a decenas de presuntos delincuentes.

Bajo ese argumento, el republicano de 79 años anticipó replicar un plan similar desplegando a más elementos de la Guardia Nacional en lugares como Nueva Orleans, Memphis y Chicago.

“No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”, expresó hace un par de semanas.

J.B. Pritzker le ha pedido a otros gobernadores unirse para impedir que la Guardia Nacional sea desplazada en sus ciudades. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Sin embargo, durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, el demócrata J.B. Pritzker asegura estar convencido que el verdadero propósito de Donald Trump es garantizarles a los republicanos el control del Congreso en las elecciones intermedias.

“Se trata de su necesidad autoritaria de control. Todo ese esfuerzo se centra en asegurarse de que pueda llevar a cabo el resto de su agenda durante los dos años restantes de su mandato de cuatro años“, indicó.

Asimismo, el multimillonario que lanzó su campaña orientada a reelegirse para un tercer mandato al frente Illinois, exhortó a los ciudadanos a cerrar filas contra el desplazamiento de la Guardia Nacional en sus respetivas ciudades.

“Debemos rechazar la idea de que las tropas puedan entrar en nuestras ciudades. Hablen alto, usen megáfonos y micrófonos, como puedan, y asegúrense de presentarse y estar absolutamente concentrados en llegar a las urnas y votar”, enfatizó.

Varios analistas coinciden en señalar que Jay Robert Pritzker figura entre las cartas fuertes del Partido Demócrata para contender por la presidencia en las elecciones a celebrarse en 2028.

