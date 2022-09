Trump enfurece por discurso de Biden y lo califica de “demente”

Donald Trump perdió la cabeza ante el discurso del jueves del presidente Joe Biden, de quien dijo “debe estar loco o sufrir una demencia en etapa avanzada”, ya que lo señaló a él y a sus partidarios del MAGA de ser “una amenaza” para el país.

“Alguien debería explicarle a Joe Biden, lenta pero apasionadamente, que MAGA significa, tan poderosamente como pueden ser las meras palabras, ¡haz que Estados Unidos sea grande otra vez!”, escribió Trump, de 76 años, poco después del discurso de Biden en horario estelar del jueves.

“Si él no quiere hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, lo que no quiere a través de palabras, acciones y pensamientos, ¡entonces ciertamente no debería representar a los Estados Unidos de América!”.

Sin presentar pruebas o argumentos, Trump acusó de un posible trasfondo oscuro en el discurso de su sucesor, en el que Biden dijo que “no se quedará de brazos cruzados” mientras Trump y sus partidarios regresan al poder con su “ideología extrema”.

“Si miras las palabras y el significado del discurso incómodo y enojado de Biden esta noche, amenazó a Estados Unidos, incluso con el posible uso de la fuerza militar”, insistió Trump, quien enfrenta distintas investigaciones judiciales en su red Truth Social.

“¡Debe estar loco o sufrir de demencia en etapa avanzada!” escribió Trump de 76 años, sobre Biden, quien cumplirá 80 años este año.

El discurso de Biden el jueves en el Salón de la Independencia de Filadelfia registró altos niveles de audiencia en los Estados Unidos.

Biden alertó que “Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república… Y eso es una amenaza para este país”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insistió más tarde en que Biden era quien estaba librando un “asalto a la democracia”.

“En lugar de tratar de unir a nuestro país para resolver los muchos problemas que ha creado, el presidente Biden ha optado por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses, simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas”, tuiteó McCarthy.

El yerno de Trump, Jared Kushner, confirmó a Sky News en una entrevista que se transmitió el viernes que el ex presidente “obviamente está pensando” en postularse nuevamente en 2024.

“Odia ver lo que sucede en el país”, dijo Kushner, quien fue uno de los principales asesores de su suegro en la Casa Blanca.

“Con Trump, es difícil descartar algo”, dijo.

