A 14 años de DACA, ‘Dreamers’ en la mira de las deportaciones

Este 15 de junio de 2026 se cumplen 14 años desde que el presidente demócrata Barack Obama giró la orden ejecutiva que concedió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aniversario que se conmemora en medio de uno de los capítulos más críticos para los Dreamers que no han estado exentos de la maquinaria de detenciones y deportaciones de Donald Trump.

La administración Trump, desde su primer mandato (2017-2021), ha intentado eliminar DACA en un litigio que continúa en tribunales. Pero durante la presente administración se han concretado más casos de detenciones y deportaciones de beneficiarios de DACA, que además de otorgarles permisos de trabajo, se supone que los ampare de la deportación.

Pero las protecciones de DACA se han debilitado mediante litigios, y severos retrasos en la renovación de los permisos de trabajo provocando que muchos beneficiarios incluso pierdan sus empleos. También los hace más vulnerables a ser detenidos y deportados.

Además, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló que ser beneficiario de DACA no garantiza automáticamente estar protegido de la deportación.

No se han ofrecido cifras exactas, pero a fines de febrero, en una carta enviada al senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, el DHS indicó que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA y deportó a 86 de ellos.

El movimiento Home is Here calcula que son más de 340 los detenidos por ICE y 90 los deportados. Sin duda, son varios los casos que han acaparado la atención de los medios.

La semana pasada el senador Durbin, presentó, sin éxito, enmiendas al plan de gastos de ICE y CBP para proteger a los Dreamers de la deportación.

Durbin presentó el Dream Act original para legalizar a los Dreamers, el 25 de abril de 2001. Han pasado 25 años y todavía no hay una solución en puerta.

Un reporte de FWD.us del mes de mayo señala que 14 años después, “los beneficiarios de DACA han crecido y cambiado, pero la política de DACA no ha avanzado al mismo ritmo y, con el tiempo, ha perdido eficacia, en gran parte debido a los ataques contra el programa en los tribunales y por parte de la actual administración”.

En el 2012, “los beneficiarios eran, en general, jóvenes que cursaban la secundaria o que acababan de iniciar sus estudios universitarios o su vida laboral…Ganaban un ingreso promedio de solo $4,000 al año”.

En el 14 aniversario de DACA, de ese grupo de beneficiarios originales, solo el 8% asiste a la escuela; el 89% es parte de la fuerza laboral, y sus ingresos promedios son de $46,000 dólares anuales. Casi todos, el 99 %, se han graduado de la escuela secundaria, y aproximadamente la mitad ha cursado al menos algunos estudios universitarios”.

En Estados Unidos viven 2.6 millones de Dreamers. Aproximadamente una tercera parte, 900,000 son elegibles para DACA, pero de esos, 400,000 no pueden acceder al programa por el litigio en tribunales que prohíbe nuevas solicitudes. Hasta septiembre de 2025, casi 506,000 tenían DACA.

Todos, con y sin DACA, tienen vidas establecidas, familias, trabajos, y los une la misma incertidumbre.

Según FWD.us, “casi 1.7 millones de Dreamers, alrededor del 64 %, ya están capacitados y empleados en sectores críticos de la economía”.

“Se estima que los Dreamers ya aportan $76,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense a través de sus salarios, y pagan casi $24,000 millones de dólares anuales en impuestos federales, sobre nómina, estatales y locales combinados”, añade el reporte.

Gaby Pacheco, una de las pioneras del movimiento para legalizar a los Dreamers, presidenta y CEO de TheDream.US nos lo resume así:

“Los Dreamers, tanto los que tienen DACA como los que no, deberían ser candidatos a la ciudadanía estadounidense, no blancos de deportación. Lamentablemente, al cumplirse 14 años de DACA, los Dreamers se enfrentan a un entorno de mayor control y oportunidades restringidas, a pesar de la gran cantidad de historias y estadísticas de DACA que proveen razones para su legalización, no su deportación. No podemos quedarnos callados y debemos asegurarnos de que las voces que se alzan no sean solo las de los Dreamers y quienes abogan por ellos, sino también las de los empresarios, vecinos, amigos y compañeros de clase que dependen de los Dreamers y se preocupan por su futuro en este país. Brindarles estabilidad, seguridad y oportunidades a los Dreamers no solo es correcto, sino que hará que nuestro país sea más fuerte y próspero para todos”.

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