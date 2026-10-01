ICE cambia las reglas para detener vehículos y prohíbe las persecuciones a alta velocidad

Las paradas de vehículos se han convertido en uno de los puntos más controvertidos de los operativos migratorios en Estados Unidos. Después de varios encuentros que terminaron con conductores baleados, un memorando interno de ICE establece límites para sus agentes: capacitación específica para detener automóviles y prohibición de perseguir a quienes no se detengan.

El documento, fechado el 30 de septiembre y divulgado este jueves 1 de octubre, está dirigido a la división de Operaciones de Detención y Deportación, conocida como ERO. Lleva la firma de Marcos D. Charles, director asociado ejecutivo, según informó The Associated Press, que obtuvo una copia.

Sin embargo, existe una diferencia entre cómo la agencia presenta las instrucciones y lo que reportan los medios que accedieron al memorando. Un alto funcionario dijo a CNN que modifica directrices anteriores. Un portavoz de ICE sostuvo, en cambio, que se trata de un recordatorio y que no cambia la forma de realizar las paradas. La agencia confirmó que estas continuarán.

Qué exige el documento a los agentes

Según la información revisada por CNN, solo los agentes de ERO que hayan aprobado alguno de seis cursos de capacitación podrán realizar las paradas previstas en la directiva, incluidas las consideradas de alto riesgo. Quienes no cumplan ese requisito podrán participar únicamente como apoyo.

Los vehículos utilizados deberán contar con luces y sirenas, y los agentes presentes tendrán que llevar una cámara corporal proporcionada por la agencia y mantenerla activada.

La instrucción sobre las persecuciones también es explícita: si un conductor no se detiene, los agentes deben registrar información para una investigación posterior. El documento no los autoriza a iniciar una persecución vehicular, según explicó CNN al detallar su contenido.

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Las paradas de vehículos seguirán formando parte de los operativos

El memorando mantiene la posibilidad de inmovilizar un automóvil mediante otro vehículo o una barrera física. Vincula esa maniobra con la seguridad de sus ocupantes, los agentes y los demás conductores. Por lo tanto, la prohibición de perseguir no equivale a una suspensión de las intervenciones sobre vehículos.

Esa distinción es clave para entender el alcance de la noticia: las instrucciones regulan quién puede intervenir y cómo debe hacerlo. No anuncian el fin de los arrestos migratorios en las calles.

La discusión sobre estas prácticas ya había provocado una suspensión temporal durante el verano. El 14 de julio, Reuters informó que ICE había pausado las paradas después de dos tiroteos mortales: uno ocurrido en Houston y otro en Biddeford, Maine. Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, describió entonces la medida como una pausa temporal.

Trump revirtió aquella suspensión, según CNN. Ahora, el memorando vuelve a poner el foco en las condiciones de los operativos, mientras ICE insiste en que sus agentes seguirán deteniendo vehículos.

Los tiroteos que pusieron bajo cuestionamiento las paradas de ICE

En julio, dos operativos separados por aproximadamente una semana terminaron con inmigrantes muertos: Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y Johan Sebastian Durán Guerrero, en Biddeford, Maine. Ambos fallecieron por disparos de agentes de ICE durante intervenciones sobre vehículos. Los casos llevaron al Departamento de Seguridad Nacional a suspender temporalmente la mayoría de estas paradas, una decisión que Trump revirtió después, según CNN.

El representante Robert Garcia, demócrata por California, muestra una foto familiar de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros en Houston por un agente del ICE mientras se dirigía al trabajo. Crédito: Scott Applewhite | AP

En septiembre, otro episodio volvió a poner estas prácticas bajo escrutinio: un agente de ICE disparó e hirió a un venezolano que trabajaba como repartidor de DoorDash en Austin, Texas. A esos antecedentes se suma la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense baleada por un agente en Minneapolis mientras estaba al volante. Seguridad Nacional sostuvo inicialmente que había intentado utilizar su automóvil como arma, pero videos y testimonios cuestionaron esa versión. Su familia presentó dos demandas civiles el 1 de octubre.

El memorando aparece en ese contexto. Sus instrucciones sobre capacitación, cámaras corporales y persecuciones abordan procedimientos que pueden definir cómo se desarrolla un encuentro entre agentes y conductores. Las paradas continuarán, según ICE; la agencia sostiene que el documento recuerda las reglas que sus funcionarios deben cumplir.

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