Identifican al agente de ICE señalado por disparar y matar al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston

El agente de ICE señalado de disparar contra Lorenzo Salgado Araujo en Houston fue identificado como Gregory Feathers, casi tres meses después de que el inmigrante mexicano muriera durante una persecución migratoria que continúa bajo investigación. The Texas Tribune identificó a Feathers con base en información de un funcionario familiarizado con el caso. Su participación también aparece respaldada por documentos y por un pasajero.

El agente no ha sido acusado de ningún delito. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el disparo ocurrió en legítima defensa, mientras la Fiscalía del Condado de Harris mantiene abierta una investigación que podría llevar el caso ante un gran jurado.

We are publishing the name of the alleged shooter because we believe transparency in Lorenzo Salgado Araujo’s killing is of vital public interest as investigators, lawmakers and the public seek to understand what happened and how ICE operates more broadly in this state.



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Identidad mantenida en secreto durante meses

Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio en Houston mientras viajaba hacia su trabajo en la construcción con su hermano y otros dos pasajeros. El nombre de Feathers aparece en un formulario I-213, documento utilizado por agentes migratorios. El formulario, normalmente no público, fue divulgado por error el mes pasado por la Fiscalía de Estados Unidos.

Otros registros señalan a Feathers como uno de los agentes involucrados y muestran que llamó a los servicios de emergencia. Un pasajero lo identificó como el hombre que disparó; un funcionario corroboró esa identificación. Según dos personas, Feathers había trabajado para ICE, se jubiló y fue recontratado durante los últimos dos años, en medio de la campaña de Trump para ampliar la fuerza de agentes.

Su abogada, Nicole DeBorde Hochglaube, se negó a comentar y señaló que las reglas del DHS impiden que su cliente hable mientras continúa la investigación.

BREAKING: Gregory Feathers has been identified as the ICE agent who fatally shot Lorenzo Salgado Araujo on July 7th as he was on his way to work.



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Familia y legisladores exigen respuestas

La familia de Salgado Araujo cuestionó la falta de información. Su hermano Víctor, pasajero delantero, identificó a Feathers y sostuvo que no sabían que eran perseguidos porque los agentes utilizaban SUV negros sin distintivos. La representante federal Sylvia García, demócrata de Houston, reclamó que ICE haga públicos los nombres de agentes involucrados en incidentes similares.

“Lorenzo Salgado Araujo tenía un nombre. Su familia tuvo que enterrarlo”, declaró García. “No se le debe permitir al gobierno federal ocultar la identidad del oficial que le quitó la vida”. La abogada Ruby L. Powers sostuvo que identificar al agente “no es una acusación de culpabilidad”, sino una medida básica de transparencia cuando el gobierno utiliza fuerza letal.

Investigación mantiene abiertas las preguntas

La Fiscalía del Condado de Harris investiga el tiroteo con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El FBI, la Fiscalía Federal y el DHS realizan investigaciones separadas. El fiscal Sean Teare señaló que proteger la investigación es indispensable para que la familia y la comunidad confíen en el resultado. Su oficina trabaja con un gran jurado, cuyo procedimiento es generalmente secreto.

El caso abrió un debate sobre la política federal de mantener en reserva los nombres de agentes de ICE involucrados en tiroteos. Expertos señalaron que policías locales y estatales suelen identificar a sus agentes pocos días después. David Donatti, abogado de la ACLU de Texas, afirmó: “Nombrar a los agentes no es un veredicto. Es una condición previa para una investigación independiente”.

La identificación de Feathers no determina responsabilidad penal. La decisión sobre posibles cargos dependerá de las pruebas y del proceso del gran jurado.

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