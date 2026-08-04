Demócratas acusan al ICE de ocultar evidencia en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado

Congresistas demócratas acusaron este martes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haber ocultado evidencia relacionada con la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció por disparos de agentes federales el pasado 7 de julio durante un operativo en Houston, Texas.

La denuncia fue presentada por integrantes del Caucus Hispano del Congreso tras una audiencia informativa realizada el 24 de julio en Houston, donde legisladores revisaron documentos, testimonios y pruebas relacionadas con el caso. Al concluir el encuentro, los representantes afirmaron que la información recopilada contradice parte de la versión difundida inicialmente por las autoridades federales.

“Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia”, señalaron los congresistas en un comunicado. Salgado, de 52 años, viajaba hacia su empleo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando la camioneta en la que se trasladaban fue interceptada por agentes migratorios como parte de un operativo dirigido a detener a una persona en situación migratoria irregular.

ICE agents shot and killed Lorenzo Salgado Araujo, right here in Houston and then they detained three of the witnesses, attempting to deport them. The very next week, ICE agents killed Johan Sebastian Guerrero in Maine. This lawlessness cannot continue.



I joined @RepJayapal,? — Rep. Lizzie Fletcher (@RepFletcher) August 4, 2026

Legisladores cuestionan la versión oficial del operativo

Tras el incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, sostuvo que durante la intervención los agentes localizaron una sustancia cristalina similar a la metanfetamina en el tablero del vehículo, argumento que quedó plasmado en una orden de registro elaborada por un agente del FBI.

Sin embargo, de acuerdo con el Caucus Hispano, los análisis realizados posteriormente por el Departamento de Seguridad Pública de Texas descartaron la presencia de narcóticos. Además, los legisladores indicaron que la Fiscalía del Condado de Harris confirmó que la sustancia correspondía a polvo de electrolitos utilizado por los trabajadores para mantenerse hidratados durante las jornadas laborales, tal como había sostenido la familia de Salgado desde el inicio de la investigación.

Los congresistas señalaron que este hallazgo pone en duda la narrativa inicial utilizada por las autoridades para justificar parte del operativo y refuerza la necesidad de una investigación independiente sobre el uso de la fuerza.

José Trinidad Rojas Pliego was released from ICE custody, but two witnesses to Lorenzo Salgado Araujo’s death are still being held.



Victor Salgado Araujo and Daniel Tirado Pantoja deserve due process. Lorenzo’s family deserves the full truth.



We will keep fighting for? pic.twitter.com/YBiuSh8F3L — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) July 31, 2026

ICE, DHS y FBI rechazaron participar en la audiencia

Durante la audiencia organizada por el Caucus Hispano participaron, entre otros, los representantes Adriano Espaillat y Sylvia García, quienes extendieron invitaciones formales a funcionarios de ICE, el DHS y el FBI para que ofrecieran su versión de los hechos. De acuerdo con los organizadores, las tres agencias federales declinaron asistir, por lo que los legisladores criticaron la falta de disposición para responder públicamente a los cuestionamientos sobre el caso.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo se ha convertido en uno de los episodios que han intensificado el escrutinio sobre los operativos migratorios en Estados Unidos y el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

Según datos citados por los congresistas, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios durante distintos operativos en el país. Entre ellas figuran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, fallecidos durante un despliegue realizado en Minnesota. Mientras continúan las investigaciones, legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes mantienen el llamado para que las agencias federales transparenten toda la evidencia relacionada con la muerte del trabajador mexicano y rindan cuentas sobre las decisiones tomadas durante el operativo.

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