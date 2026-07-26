ONU expresa preocupación por muertes de inmigrantes en operativos de ICE; exige a EE.UU. respetar el estado de derecho

La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, insistió en que las leyes deben garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales y el acceso efectivo a la justicia para cualquier individuo, independientemente de su estatus migratorio. “Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos”, puntualizó la diplomática nigeriana.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por las recientes muertes de migrantes registradas durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, al tiempo que llamó a las autoridades estadounidenses a garantizar el respeto al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.

Durante una visita oficial a Ciudad de México, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, afirmó que cualquier vulneración de derechos humanos debe ser motivo de preocupación para la comunidad internacional y subrayó la importancia de que las leyes funcionen como un mecanismo de protección para quienes buscan justicia.

La funcionaria añadió que el “imperio de la ley” debe prevalecer y recordó que toda persona debe contar con acceso a recursos legales cuando considere que sus derechos han sido vulnerados “Todos debemos preocuparnos cuando se les arrebatan los derechos a las personas. Pero creo que las conversaciones entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos continúan”, declaró Mohammed en entrevista con la agencia EFE.

? La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, exigió a EE. UU. respetar el Estado de derecho y garantizar los derechos humanos tras las muertes de migrantes.



? Desde Ciudad de México, instó a Washington a proteger a las comunidades vulnerables frente a las denuncias? — teleSUR TV (@teleSURtv) July 26, 2026

México impulsa acciones legales por 17 fallecimientos

Las declaraciones de la representante de Naciones Unidas se producen después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentara denuncias ante tribunales estadounidenses por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios. El gobierno mexicano también solicitó formalmente a la ONU pronunciarse sobre estos casos.

Aunque Mohammed evitó referirse directamente a esa petición diplomática, insistió en que el respeto al Estado de derecho constituye la base para garantizar la protección de los derechos humanos.

“Es por eso por lo que las leyes están construidas, es por tus derechos. Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos”, señaló.

El tema volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que falleció el pasado 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Productivo intercambio con Amina Mohammed en el que conversamos sobre el futuro del multilateralismo, el papel que México desempeña en su fortalecimiento y las reformas que requiere la ONU para hacer frente a los desafíos globales de nuestro tiempo. https://t.co/HtdbyKBVia — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 25, 2026

Caso reaviva el debate sobre la política migratoria

Tras ese incidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de Estados Unidos evitar la “criminalización” de la comunidad migrante y llamó a los distintos sectores políticos y sociales a mantener la solidaridad con los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

El Ejecutivo mexicano anunció además que dejaría de limitar sus gestiones al ámbito diplomático para recurrir también a la vía penal en Estados Unidos en los casos de connacionales fallecidos desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, periodo marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias y un incremento de los operativos de detención.

En el marco de su visita a México, Mohammed también sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para abordar el fortalecimiento del multilateralismo, las reformas impulsadas dentro de la ONU, la cooperación entre México y el Sistema de Naciones Unidas, así como temas relacionados con mujeres, paz y seguridad, desarrollo sostenible e inteligencia artificial.

Las declaraciones de la alta funcionaria reflejan la creciente atención internacional sobre las condiciones en que se desarrollan los operativos migratorios en Estados Unidos, mientras continúan las investigaciones y los procesos legales relacionados con las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante acciones de cumplimiento de las leyes migratorias.

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