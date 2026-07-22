OIM llama a unir esfuerzos para proteger a migrantes y combatir a las redes criminales

La cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado es una de las herramientas más efectivas para proteger a los migrantes y reducir el poder de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas en las Américas, afirmó la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope.

Durante una visita oficial a Costa Rica, donde sostuvo reuniones con autoridades locales y representantes de diversos sectores, Pope subrayó que ampliar las vías legales, seguras y ordenadas de migración permite disminuir la dependencia de los migrantes respecto de traficantes de personas, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad para obtener ganancias.

En una entrevista con la agencia EFE, la funcionaria explicó que el objetivo es trabajar junto con los gobiernos para establecer mecanismos transparentes que permitan a las personas desplazarse por canales regulares, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza de las comunidades en la gestión de los flujos migratorios.

La migración puede ser una oportunidad para quienes migran y para las comunidades de acogida.



El Pacto Mundial para la Migración ayuda a los países a convertir compromisos en acciones que permiten que la migración aporte beneficios a toda la sociedad.#FEMI #IMRF pic.twitter.com/O1yljQJphz — OIM Latinoamérica y el Caribe ?? (@OIM_LAC) July 21, 2026

“La meta es asegurarnos de debilitar el modelo que han venido usando las redes criminales para explotar a algunas de las personas más vulnerables del mundo”, señaló Pope.

La migración irregular mantiene un alto costo humano

La directora de la OIM recordó que las rutas migratorias del continente continúan registrando un elevado número de víctimas. De acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la organización, al menos 11,492 personas han muerto o desaparecido desde 2014 mientras intentaban migrar por distintos corredores de las Américas, incluyendo la frontera entre Estados Unidos y México, el mar Caribe, la selva del Darién —entre Panamá y Colombia— y diversas rutas de Sudamérica.

Pope advirtió que la cifra real probablemente sea mucho mayor, debido a que numerosos casos nunca son denunciados o documentados oficialmente.

La funcionaria explicó que quienes migran de manera irregular suelen verse obligados a recurrir a redes de tráfico de personas, quedando expuestos a delitos como extorsión, robo, explotación laboral, violencia sexual, secuestro, asesinato o desaparición.

“Sabemos que cuando la gente se mueve irregularmente y depende de traficantes se vuelve extremadamente vulnerable. Esa no es la manera en que debería funcionar la migración”, sostuvo.

Al verse obligados a recurrir a coyotes y carteles por la falta de vías legales, los migrantes enfrentan agresiones sexuales, robos, secuestros y extorsiones. Crédito: Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos/ Archivo | AP

Cooperación regional y empleo formal como parte de la solución

Pope destacó que una respuesta integral requiere la participación coordinada de los gobiernos, así como del sector privado, mediante la creación de oportunidades laborales formales que permitan cubrir necesidades de mano de obra y ofrecer alternativas seguras para los trabajadores migrantes.

Como ejemplo mencionó un programa piloto respaldado por la OIM entre Costa Rica y El Salvador, mediante el cual conductores de autobuses salvadoreños son contratados por empresas costarricenses para cubrir vacantes generadas por la escasez de personal.

Según la directora, iniciativas de este tipo benefician tanto a las empresas como a los trabajadores, además de contribuir a reducir la migración irregular y las tensiones sociales que pueden derivar en actos de discriminación o xenofobia.

Añadió que este modelo podría replicarse en otros países latinoamericanos que enfrentan falta de trabajadores en determinados sectores debido al envejecimiento de la población y otros cambios demográficos.

Pope también alertó que los recientes terremotos registrados en Venezuela podrían generar nuevos desplazamientos de población si las comunidades afectadas no reciben apoyo suficiente. Recordó que la mayoría de las personas prefiere permanecer en su país de origen, por lo que consideró fundamental fortalecer la asistencia humanitaria y la protección de los desplazados para evitar que se vean obligados a emprender rutas migratorias de alto riesgo.

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