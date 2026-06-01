Política migratoria de Trump transformó migración en México y redujo cruces en más de 80%: OIM

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que 2025 fue un año “extraordinario” para México debido al profundo cambio en los patrones migratorios provocado por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Según el organismo de Naciones Unidas, las nuevas restricciones impulsadas por Washington redujeron drásticamente el flujo de migrantes irregulares hacia territorio mexicano y aumentaron el número de personas retornadas desde Estados Unidos.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional 2026-2029 de la OIM para México, el organismo destacó que más de 155 mil personas ingresaron de manera irregular al país en 2025, una cifra muy inferior al récord de 1.2 millones registrado en 2024.

La organización calificó este cambio como una “profunda transformación” del contexto migratorio mexicano, atribuida principalmente al endurecimiento de los controles fronterizos y las políticas de deportación estadounidenses.

Elí Abraham Cruz, oficial nacional de Programas y Enlace Político de la OIM, explicó que la migración irregular sigue siendo un fenómeno estructural en México, aunque los flujos han disminuido y se han estabilizado tanto en el país como en el resto de la región.

Al mismo tiempo, señaló que se observa un incremento en las solicitudes de regularización migratoria y residencia permanente por parte de extranjeros que optan por permanecer en México ante las crecientes dificultades para ingresar a Estados Unidos.

Paralelamente, el organismo registró más de 160 mil retornos de mexicanos desde Estados Unidos durante 2025, tanto voluntarios como forzados. La OIM advirtió que esta tendencia podría mantenerse debido a que México continúa siendo el segundo país con más emigrantes en el mundo, con cerca de 10.9 millones de personas residiendo en territorio estadounidense. Además, destacó que la reintegración económica de quienes regresan se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades mexicanas.

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