La ONU y otros organismos presentaron en México la campaña “Mundial Sin Trata”

Con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos civiles encendieron las alarmas en México, al presentar la campaña “Mundial Sin Trata”. El objetivo es blindar al país contra un delito que, según advirtieron, suele camuflarse entre la euforia de los megaeventos deportivos y del cual el 99% de los casos en ese país pasan desapercibidos.

La iniciativa, impulsada por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) en alianza con la organización SINTRATA y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (CDMX), busca convertir a conductores de aplicaciones, recepcionistas y personal de aeropuertos en la primera línea de defensa contra la explotación.

“Los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan muy desafortunadamente”, alertó Nayely Sánchez, titular de programas de UNODC en México. La estrategia apuesta a la vigilancia de “ciudadanos clave” que, por su oficio, están en contacto directo con los flujos migratorios y turísticos que se intensificarán en junio y julio.

⚽ Lanzamos la campaña #MundialSinTrata, junto a @SinTrata, el @elconsejomx y con el apoyo de @Uber_MEX, para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en contextos de turismo.



📰 Comunicado: https://t.co/ianM2kK1n1 pic.twitter.com/uhr5EVkKw8 — UNODC México (@UNODCmexico) April 9, 2026

Una red de “millones de ojos” en las sedes

El protocolo establece lineamientos específicos para identificar patrones de control, como personas que no pueden hablar por sí mismas, que tienen sus documentos retenidos por terceros o que muestran signos de deudas forzadas. Para canalizar estas alertas, se ha habilitado la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000), un canal que garantiza el anonimato y ofrece acompañamiento judicial.

Las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, han sido catalogadas como “focos rojos” debido a la alta movilidad que atraerán los 13 partidos programados en territorio nacional. “Si millones de personas van a desplazarse durante el Mundial, también millones de ojos pueden ayudarnos a prevenir este delito”, afirmó Gabriela González García, Directora de Atención Ciudadana del Consejo Ciudadano.

La ONU y otros organismos presentaron un protocolo de actuación para denunciar vía telefónica posibles casos de trata de personas en el marco del Mundial de Futbol de este año en México. Crédito: UNODC | Cortesía

Empresas como Uber se han sumado formalmente al proyecto, integrando a sus cerca de 300,000 conductores en México como observadores capacitados. Diego Martínez, director de políticas públicas de la plataforma, subrayó que la tecnología servirá como puente para promover reportes seguros en situaciones de riesgo que, de otro modo, quedarían en la sombra.

Explotación sexual: la amenaza sobre mujeres y menores

Las estadísticas presentadas son contundentes: el 70% de las víctimas de trata en México son mujeres, y la explotación sexual concentra más de la mitad de los casos reportados. Mariana Ruenes, presidenta de SINTRATA, destacó que las mujeres y las niñas son las poblaciones históricamente más vulnerables ante el incremento del turismo masivo derivado de la FIFA.

Desde #ElConsejo, nuestra Directora General a cargo del Programa Nacional vs la Trata de Personas, la Mtra. Gabriela González, participó en el lanzamiento de la campaña #MundialSinTrata, una estrategia conjunta impulsada en conjunto con, @UNODCmexico, @SinTrata y @Uber_MEX. pic.twitter.com/tI9JmZk5UO — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) April 10, 2026

A esto se suma la sofisticación de los tratantes. Informes recientes indican que el 45% de las víctimas son captadas inicialmente a través de redes sociales como Facebook o Instagram, e incluso mediante videojuegos como Roblox. Esta “captación digital” se entrelaza con redes transnacionales que engañan a migrantes de Centro y Sudamérica con falsas promesas de regularización.

Con esta campaña, México busca que el legado del Mundial no sea solo deportivo, sino también estructural en materia de protección humana. Las autoridades y aliados civiles coincidieron en un mensaje de “tolerancia cero” frente a la explotación, instando a la ciudadanía a no ser cómplice con el silencio y a utilizar las herramientas de reporte antes de que inicie el pitazo inicial del torneo.

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