Tras la muerte de Johan Sebastián Durán en operativo de ICE, colecta supera los $100 mil

Familiares del colombiano Joan Sebastián Guerrero, asesinado el lunes en Maine por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales, servicios fúnebres y la repatriación del cadáver.

La cuenta en GoFundMe ya ha recaudado en apenas un día $100,796, gracias a más de 1,800 donaciones.

“Con el corazón destrozado, estamos recaudando fondos para ayudar a su familia a cubrir los gastos legales, los servicios funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura”, indica el mensaje.

Tras la muerte de Durán, su pareja y su hija de tres años, que lo acompañaban al momento de los disparos, “enfrentan un futuro de dolor e incertidumbre”, señala la campaña.

Durán, de 26 años y quien, según su familia, tenía dos empleos, murió a manos de un agente de ICE que realizaba un operativo en busca de un inmigrante con orden de deportación, como parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el cual opera ICE, alegó que los agentes dispararon por motivos de seguridad pública.

Según explicó la dependencia, el vehículo de Durán circulaba en la misma dirección que la persona buscada y, al intentar huir, los agentes abrieron fuego.

Cerca del lugar donde murió, en Biddeford, vecinos colocaron flores y mensajes de solidaridad, así como carteles de rechazo a ICE. Entre ellos se leen frases como: “ICE, fuera de nuestros vecindarios”, “El asesinato es en contra de la ley” y “Un hombre fue linchado aquí el lunes”, de acuerdo con CNN.

El dinero recaudado será entregado a la hermana de Durán, quien administrará los recursos para atender las necesidades de la familia. Los organizadores también solicitaron respetar su privacidad.

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