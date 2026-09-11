Niurka Marcos y Manelyk González protagonizan fuerte pelea en “La Granja VIP”

La tregua entre Niurka Marcos y Manelyk González quedó en el pasado. Las participantes de “La Granja VIP” protagonizaron una fuerte pelea frente a sus compañeros.

El enfrentamiento comenzó mientras los habitantes hablaban sobre la pronunciación de la palabra ‘reels’. Niurka intervino en la conversación y Manelyk cuestionó su participación, lo que provocó que ambas elevaran el tono de voz.

Aunque inicialmente parecía una diferencia menor, el intercambio rápidamente derivó en insultos. Niurka volvió a llamar “cerebro de pescado” a Manelyk, expresión que ya había utilizado contra ella durante los enfrentamientos que sostuvieron en 2025 en “La Casa de los Famosos All-Stars”.

“Participo de la plática que me dé la gana”

Niurka dejó claro que podía intervenir en cualquier conversación dentro del programa: “Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas”, expresó la vedette.

Manelyk respondió cuestionando si su compañera pretendía intervenir como parte de alguna responsabilidad dentro de la granja o si únicamente quería participar en la conversación. Niurka insistió en que podía compartir su opinión cuando quisiera: “Me da la gana prestarle la mía”, respondió.

La exintegrante de “Acapulco Shore” entonces lanzó un comentario sobre la actitud y la carrera de Niurka: “Tú no eres la más perra, ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay más que tú, más trayectoria que tú y más”.

Niurka desestimó el señalamiento de su compañera: “Me vale madres, tu trayectoria me la paso por el culo”, contestó.

El momento más tenso

Niurka criticó que algunos habitantes pidieran empatía y buena energía después de haber realizado comentarios contra otras personas: “Luego andan diciendo, cuando siembran las semillitas, que quieren buena energía, que quieren empatía, pero no recuerdan las cosas y luego se muerden la lengua”.

Manelyk respondió imitando a alguien que llora y asegura ser una buena persona: “Lloro, lloro, soy buena”. Niurka entonces preguntó: “¿Cuánto le duró?”.

La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Niurka retomó el insulto que anteriormente había dirigido contra Manelyk: “Eres una estúpida con un cerebro de pescado. Se te olvida lo que dices ahorita, se te olvida lo que dijiste ayer. Tranquila, tienes un cerebro de pescado“, lanzó la cubana.

“Tranquila, tranquila, que ya te digo estúpida. Yo vivo tranquila”, contestó Manelyk. “Uy, sí, pues díselo a tu cara y a tus gritos”, agregó Niurka.

Después de recibir otra respuesta de Manelyk, la vedette aseguró que estaba dispuesta a continuar con el enfrentamiento: “Ay, mi amor, me encanta. Dime para dónde, que lo voy a disfrutar. No sabes cómo”.

De esta forma, terminó la aparente paz en el reality show de TV Azteca y, conociendo a ambos personajes, puede ser que sea un enfrentamiento que dure el resto del programa.

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