Megan Fox lanza su propia página de contenido para adultos

La actriz estadounidense Megan Fox dio un giro estratégico a su carrera tras anunciar el lanzamiento de su propia página de contenido exclusivo por suscripción.

El portal, denominado meganfox.world, fue presentado oficialmente el viernes y opera dentro de Subs.com, una nueva plataforma digital cofundada por Tim Stokely, la mente detrás de OnlyFans.

A diferencia de los modelos habituales donde las celebridades actúan únicamente como creadoras de contenido, la estrella de “Transformers” se incorporó también como copropietaria de la plataforma. Con esta iniciativa, Fox busca monetizar directamente el material inédito que anteriormente compartía de forma gratuita en sus redes sociales, donde suma decenas de millones de seguidores.

Para promocionar el lanzamiento, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una sesión fotográfica y audiovisual luciendo un bikini metálico en una piscina, producción que describió como un “thriller erótico neo-noir”.

La plataforma promete acceso a fotografías directas desde su teléfono personal, publicaciones no disponibles en otros medios y la posibilidad de interactuar a través de mensajes directos.

En un comunicado de prensa, Fox justificó su incursión en el negocio cuestionando la brecha de control en la industria digital.

“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen. Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas”, afirmó la intérprete.

Por su parte, Stokely destacó que la proyección internacional de Fox aporta un valor fundamental a la mesa directiva para redefinir el modelo de monetización de contenido exclusivo.

La decisión de la actriz responde a recomendaciones de expertos en marketing digital e industria para adultos, quienes previamente habían señalado el potencial financiero no aprovechado por Fox en plataformas gratuitas.

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