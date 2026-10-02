Megan Fox protagoniza campaña para un tratamiento contra la disfunción eréctil

La actriz estadounidense Megan Fox encabeza la nueva y arriesgada campaña de Ro Sparks, marca de medicamentos enfocada en el tratamiento de la disfunción eréctil, así se dio a conocer este viernes a través de redes sociales.

Enfundada en enterizo rojo de superheroína, la estrella de cintas como “Transformers” y “Jennifer’s Body” da vida a una versión humana de la píldora. “Hola, no soy Viagra. Soy Ro Sparks, un medicamento de prescripción para hombres”, se le escucha decir en el comercial que ya ha recaudado miles de reproducciones.

Con mirada a la cámara y un atrevido juego de palabras, Megan Fox se encarga de detallar las características del producto que se vende bajo prescripción médica.

“Si me recetan, aparezco directamente en tu puerta. No te preocupes, mi empaque es muy discreto”, menciona en otro clip difundido desde plataformas como Instagram y TikTok.

Sin embargo, las redes sociales no serán el único canal en el que se difundan los comerciales protagonizados por la histrionisa, pues Ro Sparks confirmó a la revista People que también se difundirán en televisión, espacios publicitarios al aire libre y afiches ubicados en Nueva York que permitirán al público llevarse una versión de Megan Fox en su personaje de “Ro Sparks”.

De acuerdo con Megan Fox, su relación laboral con la marca Ro Sparks se mantendrá activa durante los próximos dos años, lo que abre la puerta a poner esta temática sobre la mesa de una manera no tan seria.

“¿Por qué tomar algo que ya es un tema pesado y hacerlo más pesado? Ya se siente serio, así que dejemos que se sienta divertido”, declaró en un comunicado difundido por la marca.

En este sentido, expresó que le parece importante dar voz a causas que continúan siendo estigmatizadas: “Creo que necesitamos eliminar ese estigma y ese tabú, y educar a la gente, a los hombres en particular, de que esto es, en realidad, bastante común (…) Puedes hablar de esto. No tienes que esconderlo”, añadió.

Por su parte, el vocero de la compañía, Saman Rahmanian, aseguró que hacer a Megan Fox su embajadora oficial es el punto clave de su estrategia: “Megan Fox tiene la capacidad de sacar el tema de la disfunción eréctil de un comercial y llevarlo al imaginario colectivo, a los programas, al feed, donde la gente ya está hablando de sexo (…) Ahí es donde vive el estigma y ahí es donde hay que desafiarlo”, destacó.

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