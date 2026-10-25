Obama ridiculiza a Trump por la millonaria remodelación llevada a cabo en la Casa Blanca

Sobre la recta final de las campañas rumbo a las elecciones intermedias, el exvicepresidente Barack Obama no dejó pasar la oportunidad de burlarse de lo que, a su juicio, ha resultado ser una innecesaria y excesiva remodelación de la Casa Blanca.

Durante un mitin de campaña efectuado en Ohio con el objetivo de impulsar las campañas de sus colegas demócratas Amy Acton, candidata a gobernadora; y Sherrod Brown, aspirante a senador; el afroamericano de 65 años despotricó en contra del actual jefe de la nación y su proyecto de embellecer a uno de los recintos más emblemáticos de la historia estadounidense.

“No sé si se han dado cuenta, pero parece estar muy centrado en las reformas del hogar. Debería salir en HGTV”, expresó Obama al inicio de una rutina enfocada en citar algunos de los cambios implementados por Trump que, de acuerdo con estimaciones de expertos en finanzas, terminarán representando cerca de $900,000,000 de dólares.

Aunque el magnate neoyorquino ha dicho de manera recurrente que las obras de construcción del Salón de Baile y del helipuerto serán cubiertas por un grupo de empresas, sus detractores sostienen que la ciudadanía terminará asumiendo el costo

“Ha dejado la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory”, indicó Obama.

With Election Day less than two weeks away, tune in to find out why you should vote for @AmyActonOH and @SherrodBrown. https://t.co/FrR5ZsFMul — Barack Obama (@BarackObama) October 24, 2026

El comentario del demócrata nacido en Hawái surge después de enterarse que el republicano de 80 años ordenó reemplazar el césped central del Jardín de Rosas por un pavimento de piedra caliza, embellecer el despacho Oval recubriendo algunas de sus áreas con oro de 24 kilates y remodelar el histórico baño Lincoln, por citar algunos de ajustes.

De hecho, el expresidente hasta se dio a la tarea de reprocharle a Trump haber iniciado una guerra en contra de Irán sin fundamento que la respalde, pues sostiene que la República Islámica carecía de planes para desarrollar armas nucleares como siempre menciona Trump.

“Lo más importante es que decidió iniciar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó.

Irán no tenía armas nucleares porque yo había logrado un acuerdo que, como todos saben, les impidió obtenerlas”, subrayó exhortando los ciudadanos a exigirle cuentas los republicanos.

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