Exnuera de Donald Trump afirma haberse librado del cáncer con menos de medio año de tratamiento

Vanessa Kay Trump, exesposa de Donald Trump Jr., dio a conocer que, después de haberse sometido a un tratamiento contra el cáncer de mama, su organismo reaccionó favorablemente y ahora está completamente sano.

“Por fin estoy libre de cáncer”, se le escucha decir a la exmodelo de ascendencia danesa en un video compartido por su hija Kai Trump en su cuenta de Instagram donde aprovechó para exhortar a las mujeres a realizarse exámenes de rutina para descartar que puedan ser víctimas de una enfermedad que mata a millones de personas sino es detectada a tiempo.

“Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, un momento para crear conciencia sobre la detección temprana, la educación y el apoyo para quienes se ven afectados por el cáncer de mama”, escribió.

Vanessa Kay contrajo matrimonio con Donald Trump Jr., en Mar-a-Lago, Florida, el 12 de noviembre de 2005.

Junto al hijo del actual mandatario de la nación formaron una familia al procrear cinco hijos: Kai Madison (19 años), Donald John III (17), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13), y Chloe Sophia (11).

A pesar de la unión que proyectaba la pareja durante los eventos sociales donde era captada, después de 13 años, la neoyorquina solicitó el divorcio en un juzgado de Nueva York, el 15 de marzo de 2018 y ese mismo su matrimonio quedó disuelto.

No obstante, ella continúa ligada a la familia Trump y recurrentemente forma parte de las reuniones que suelen organizar o bien durante los eventos de la Casa Blanca liderados por su suegro.

Hacia finales de mayo, reveló que durante una revisión médica de rutina le fue detectado cáncer de mama haciendo necesario actuar de inmediato para frenar el avance de la enfermedad.

“Si bien no es una noticia que nadie espere, estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo médico en un plan de tratamiento.

Me mantengo enfocada y esperanzada, rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y mis seres más cercanos.

Gracias por su amabilidad y apoyo; significa muchísimo para mí. Les pido amablemente que respeten mi privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación”, escribió.

Es de llamar la atención que ya son cuatro las mujeres ligadas a Donald Trump que se han librado al cáncer con la ayuda de tratamientos oportunos: Natalie Harp, asistente ejecutiva y asesora del magnate neoyorquino, quien se sobrepuso a un cáncer óseo terminal; Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, reportada con cáncer de mama en etapa temprana; Pam Bondi, exfiscal general, diagnosticada con cáncer de tiroides; y Vanessa Kay, exnuera del jefe de la nación.

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