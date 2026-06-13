Ex nuera de Donald Trump comenzará la segunda fase del tratamiento contra el cáncer que padece

Vanessa Kay Trump, ex nuera del presidente Donald Trump, dio a conocer que en breve se someterá a la segunda fase del tratamiento recomendado por los médicos para tratar de vencer al cáncer que padece.

Hace poco más de tres semanas, la ex esposa de Donald Trump Jr. —hijo del actual presidente de la nación— publicó en sus redes sociales que durante una revisión médica de rutina le fue detectado cáncer de mama.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si bien no es una noticia que nadie espere, estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo médico en un plan de tratamiento.

Me mantengo enfocada y esperanzada, rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y mis seres más cercanos.

Gracias por su amabilidad y apoyo; significa muchísimo para mí. Les pido amablemente que respeten mi privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación”, escribió.

Durante 13 años, Vanessa Trump estuvo casa con Donald Trump Jr. (Crédito: Evan Vucci / AP)

De acuerdo con un mensaje compartido recientemente en la plataforma Instagram, al parecer la exmodelo de ascendencia danesa se sometió a una cirugía y ahora iniciará la segunda fase de su tratamiento, pues presuntamente su organismo ha respondido de manera positiva.

“Me he estado recuperando de una cirugía durante las últimas cuatro semanas y estoy agradecida de estar recuperándome y de poder seguir adelante. Pronto comenzaré la segunda etapa del tratamiento. Les envío amor, fuerza y esperanza a todos los que luchan en esta batalla”, expresó.

La neoyorquina de 48 años contrajo matrimonio con Donald Trump Jr., en Mar-a-Lago, Florida, el 12 de noviembre de 2005.

Sin embargo, después de 13 años, solicitó el divorcio y el 15 de marzo de 2018 su matrimonio quedó disuelto.

Junto al hijo del actual mandatario de la nación formaron una familia al procrear cinco hijos: Kai Madison (19 años), Donald John III (17), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13), y Chloe Sophia (11).

En la actualidad, Vanessa Kay cultiva una relación sentimental con el golfista Tiger Woods sin que exista algún indicio de que vayan a contraer nupcias próximamente, pues el californiano está tratando de superar su adicción al alcohol y a algunas pastillas empleadas para palear los dolores causados por una serie de graves lesiones y cirugías de espalda y extremidades.

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