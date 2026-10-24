Exjefe de campaña de Trump vislumbra una aplastante derrota para los republicanos en las elecciones

Bill Stepien, exjefe de campaña del presidente Donald Trump en 2020, proyecta que el Partido Republicano sufrirá una aplastante derrota en las elecciones de mitad de mandato.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el consultor político de Nueva Jersey afirmó que los recientes escándalos ligados a la administración federal, en particular la destitución por corrupción de Kimberly Guilfoyle como embajadora estadounidense en Grecia, han enviado una imagen muy negativa a los votantes republicanos y eso terminará por reflejarse en los resultados los comicios a efectuarse el 3 de noviembre.

“Hace 10 años hablamos mucho de acabar con la corrupción. La gente se pregunta qué ha cambiado cuando ve titulares como el de Guilfoyle, su parafernalia y los mensajes de texto. Es una situación desagradable y les ha dado una oportunidad a los demócratas”, advirtió.

Repentinamente, surgieron dos escándalos ligados a personas ligadas a Trump donde de inmediato se encendieron las alarmas al interior del Partido Republicano.

DDHQ FORECAST UPDATE (10/23): House



Democrats continue to gain ground in the House, and are now favored in 237 seats.



Major shifts:

AK-AL: Likely R ? Lean R

NC-1: Toss Up ? Lean D

PA-7: Lean D ? Likely D

TX-23: Likely R ? Lean R pic.twitter.com/hVQOS6WCgu — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) October 23, 2026

El primero está directamente ligado a la boda de Donald Trump Jr. efectuada en Las Bahamas, el 22 de mayo.

Semanas después de dicho evento, se filtró información donde se reveló que los gastos fueron financiados por Umar Kremlev, un magnate y oligarca ruso cercano al presidente Vladímir Putin.

Aunque luego se dijo que se le había devuelto el dinero destinado para cubrir el alquiler de la privada por $100,000 dólares la noche y un espectáculo de pirotecnia de otros $70,000, la percepción de un amplio sector de estadounidenses fue que se trató de un presunto soborno.

Posteriormente, se presentó la queja de un importante donante del Partido Republicano denunciando a Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia y exnovia de Donald Trump Jr., por ofrecerle acceso a la Casa Blanca a cambio de pagarle $100,000 dólares de una tarjeta de crédito personal, situación que a la postre le costó su dimisión, el 13 de octubre.

Los dos casos descritos representaron un golpe directo para los conservadores en un momento en que la aprobación hacia el desempeño de Donald Trump apenas roza el 38%, la cifra más baja registrada desde que se convirtió en mandatario de la nación por primera ocasión.

Bajo estas circunstancias, a poco más de una semana de que se efectúen las elecciones intermedias, Decision Desk HQ (DDHQ), empresa especializa en recopilar, analizar y proyectar resultados de comicios en tiempo real, se inclina por los demócratas en la carrera por el control de la Cámara de Representantes, con 79% de probabilidades de obtener la mayoría; mientras que, en la disputa por el Senado, les otorga 57% de respaldo en la votación.

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