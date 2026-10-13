Embajadora de EE.UU. en Grecia, Kimberly Guilfoyle, dimite ante escándalo de presunta corrupción

La embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, dimitió de su cargo a petición del presidente Donald Trump, tras supuestas grabaciones difundidas por la prensa en las que parece pedir a un acaudalado donante republicano dinero para saldar deudas.

“Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita”, declaró este martes la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia. “Ha sido un valioso activo para el equipo y le deseamos lo mejor” añadió Zacharia, en su primera rueda de prensa como portavoz presidencial.

Trump confirmó luego a los periodistas que le había pedido que dejara el cargo. “No me gustó lo que leí”, dijo.

“Estas acusaciones son falsas y tengo la intención de defender con firmeza mi nombre, mi reputación y mi integridad” reaccionó la embajadora en su cuenta personal de Instagram. “Siempre le estaré agradecida al presidente Donald J. Trump y al secretario de Estado Marco Rubio”, aseguró.

Guilfoyle pidió poco antes de ser confirmada en el cargo a un acaudalado donante del presidente Trump que le ingresara dinero para saldar una deuda de 100.000 dólares, reveló el diario Wall Street Journal. “Si giras el dinero a American Express, no aparecerá en ninguna parte”, escribió el 3 de julio de 2025 en la aplicación de mensajería Signal la expareja de Donald Trump junior, el hijo mayor del presidente.

Otras denuncias

La prensa estadounidense se hizo eco en los últimos días de otros posibles conflictos de interés protagonizados por Guilfoyle, exfiscal y animadora de Fox News, y exesposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Según audios publicados por The Wall Street Journal, Guilfoyle habría presumido que empresarios griegos le pagaban viajes de lujo y habría prometido un trato privilegiado a un empresario estadounidense a cambio de que consiguiera una invitación para una cena en honor a Eric Trump, tercer hijo del mandatario.

El rotativo también informó que, durante una cena celebrada en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, la diplomática atribuyó la caída del Gobierno rumano a la presión de la Administración Trump y afirmó que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia.

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