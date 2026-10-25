O’Shaquie Foster dominó al Vaquero Navarrete para arrebatarle sus cinturones

El boxeador estadounidense O’Shaquie Foster conquistó los campeonatos de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo tras vencer por decisión unánime al mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete.

La función celebrada en el recinto Frost Bank Center de San Antonio, Texas, permitió al pugilista norteamericano retener la faja del Consejo Mundial de Boxeo y unificar tres coronas de la categoría de las 130 libras.

COLDEST IN THE GAME.



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Unificación de títulos en el escenario de San Antonio

Durante los asaltos iniciales, el púgil mexiquense buscó imponer la distancia corta mediante combinaciones de ganchos al cuerpo durante los intercambios directos. Sin embargo, la estrategia planteada por O’Shaquie Foster basó su efectividad en el desplazamiento constante, el uso sostenido del jab de izquierda y una postura defensiva que redujo el impacto de los ataques del adversario conforme transcurrieron los episodios de la contienda.

A medida que avanzó la segunda mitad del combate, el control de la distancia le otorgó la iniciativa al atleta estadounidense sobre el tapiz. A pesar de esa constante en el desarrollo del enfrentamiento, Navarrete registró un momento de respuesta durante los segundos finales del undécimo asalto, conectando golpes que comprometieron la estabilidad del oponente norteamericano antes de la campanada.

Caídas en el asalto final y definición del combate

El desenlace del enfrentamiento ocurrió en el duodécimo round, cuando O’Shaquie Foster asumió la postura ofensiva y provocó un primer derribo sobre Navarrete, quien apoyó el guante en la lona para evitar la caída completa. Tras recibir la cuenta reglamentaria, el mexicano incrementó la presión en busca de la vía rápida, momento en el que O’Shaquie Foster ejecutó un contragolpe de derecha que envió nuevamente al rival al suelo antes del término del tiempo reglamentario.

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Al concluir los doce episodios, las boletas oficiales de los jueces registraron puntuaciones de 115-111, 118-108 y 118-108 a favor de O’Shaquie Foster. Con este resultado registrado en territorio tejano, el peleador de 33 años elevó su marca profesional a 26 victorias y tres derrotas, mientras que el pugilista originario de San Juan Zitlaltepec ajustó su expediente a 40 triunfos, tres reveses y un empate. Al término de la jornada, la representación mexicana reconoció el cumplimiento del plan táctico trazado por el nuevo monarca unificado.

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